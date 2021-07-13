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國銀前五月中小企業放款3,068億元 提前達標

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

國內5月本土疫情爆發，政府再祭出紓困振興政策，國銀也積極配合放款支持受創最深的中小企業，金管會今（13）日公布整體國銀對中小企業放款結果，截至2021年5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣8兆1,183億元，其中5月單月放款為1,138.44億元，不僅是今年單月新高紀錄，亦是歷年5月的同期最高紀錄。

同時據銀行局統計，今年以來累計已放款3,068億元，已提早達成今年全年度對中小企業放款的3,000億元目標。其中今年前五月最挺中小企業放款的前五強銀行，分別是華南銀的383億元、合庫銀281億元 、國泰世華銀239億元、永豐銀218.35億元及台企銀218.12億元，都包括紓困貸款。

銀行局主祕童政彰說，今年前5月提前達標中小企業放款目標，雖然中間也有紓困因素，但紓困與振興一起，除紓困外，國銀放款增加，亦有小微企業、青年創業貸款與央行轉融通中小企業款都有增加，此外國內企業進受惠出口成長，資金成長需求因素也都包括在裡面。金管會在設定中小企業放款目標時，會以永續穩健來估算，今年因本土疫情算比較特殊的因素，不會擺在設定目標上，因此目前暫時維持3,000億元目標不變。

同時，童政彰也證實，5月單月放款為1,138.44億元，不僅是今年單月新高紀錄，亦是歷年5月的同期最高紀錄。童政彰說，去年5月國銀對中小企業放款711億元，至於往年5月大多都在500億元水準；但去年6、7月對中小企業放款單月亦有千億元及1,400億元水準。

此外，據金管會統計，2021年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.18％，占民營企業放款餘額比率為69.06％，分別較上月底之比率減少0.21及0.24個百分點；另5月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.33％，較上月底減少0.01個百分點。金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會

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