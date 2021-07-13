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銀行設點冷 金管會只核准台中銀申設苗栗1分行

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

新冠疫情與數位化浪潮，影響銀行申設實體分行意願。金管會今（13）日宣布表示，上半年申請並核准台中商業銀行增設1處分行，將設在苗栗縣，已連二年上半年都只有1家申請新設分行。目前已核准但尚未開業的還有9個據點後續會陸續開業。

金管會說明，為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動金融服務之普及性，已放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請，且如於金融機構分支機構家數待增加地區申設，可隨時向金管會申請及未有財業務條件限制。

銀行局主祕童政彰補充，今年上半年只有1家申請，不是偏鄉考量，去年年中也只有一家信合社申請，連續二年在上半年都只有1家來申請，去年11月2家銀行、1家信合社申請。目前已核准但尚未開業的還有9個據點後續會陸續開業。今年前4月已裁撤跟開業的各有3家，國銀分行家數仍維持3,403處。

截至2021年4月底，本國銀行分行家數計3,403處，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17處，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。

銀行局主祕童政彰說，疫情發生後，銀行也提升數位服務的效能，加上網路銀行加入金融服務行業，實體與數位分行效率是否轉變；因外開放高資產族業務後，拿到執照的銀行會把實體銀行往旗艦型分行方向去轉型變革，推展財管業務為主力，軟體體設備調整，以提升分行服務的差異化，因此會思考還要不要來再申請實體分行，不過他也強調2019年後國銀裁撤分行情形恢復穩定，都在個位數左右，整體都維持在3,400家左右 。

同時據金管會統計，目前銀行分支據點前五大，分別是合作金庫銀行有269家最多，第一銀行與華南銀各有187和185個據點，分居第二、三名。

第四名是彰化銀行（2801）有184點，前四名都是官股行庫。民營銀行據點最多的國泰世華銀行有164個據點。

金管會表示，期許金融機構持續注重及滿足社會各群體需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，俾利民眾享有便捷的金融服務。

金管會 疫情

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