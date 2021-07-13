保單紓困借款上路 專家呼籲：看清二大風險再決定

自新冠疫情進入三級警戒以來，許多產業與民眾紛紛放起無薪假，甚至因此失業，衝擊家庭生計。在勞工紓困貸款停止申辦後，7月1日起額度達10萬元的保單紓困貸款方案接續上路，其1.28%的超低利率甚至在網路上引起「不借對不起自己」的討論。不過，台灣《保險法》權威劉北元提醒，在申辦保單借款前，必須先評估「保障縮水」與「保單可能停效」等兩大風險，以免面臨償還貸款及保單失效兩頭燒的窘境。

事實上，這次金管會與22家壽險公司規劃的保單紓困貸款，一推出就創下借款金額達1億元的申貸量，除了顯示在疫情衝擊下，民眾需錢孔急的現況外，更突顯其1.28%超低利率的吸引力確實驚人。

別輕忽保單借款利率 小心保障回不來

對此，劉北元在最新一集podcast節目《劉北元的保險法》中特別提醒，不論是保單紓困借款，或是一般的保單借款，都該留意保單借款的行為，會不會影響到自身保險的理賠保障，以及因為無法如期還款而面臨保單停效的風險。

劉北元指出，保單借款的利率在傳統的保險商品上，通常是預定利率往上加二碼（0.5個百分點）。所以申請保單借款時，必須留意保單的預定利率！

他舉例，在過去高利率投保的年代，一張終身人壽保險保單的預定利率可能會高達6%，甚至超過7%，如果用這類高預定利率的老保單來做保單借款，保單借款的利率容易達到保險公司自訂利率的最高上限（例如有些保險公司利率上限可能高達6.9％），一旦3年的紓困優惠貸款期滿後，若民眾還要繼續貸款，則還款利率將會高得嚇人，此時保戶就要有評估自己有沒有能力還款，預先做好還款計畫。

另外，劉北元也強調，若在借款期間發生保險事故，保險公司會將借款本金及未繳利息從理賠金額中扣除，使保單原有的理賠保障縮水。甚至在本息持續翻滾的情況下，一旦本息超過保價金（保單價值準備金），保戶將會面臨保單停效的風險，如果在停效期間發生保險事故時，保險公司將不負擔任何理賠責任。

想申請保單借款？不是每張保單都能貸！

值得注意的是，這次10萬元的保單紓困，屬於政策性保單借款，雖然利率低廉，但並不是人人都可以申請。除了要求「每一要保人在單一公司只能借一次」之外，也受限於申請借款者有沒有符合「身心障礙者」、「中或低收入戶」、「特殊境遇家庭成員」、「符合政府個人紓困補助條件者」、「受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」等5大條件的資格。

劉北元說明，保單借款的初心是為了短期需要一筆資金應急的族群著想，讓他們不用選擇解約一途，也可以拿到應急資金，又讓保單的保障存在。

而保單借款的方式，就是由保戶（要保人）依保單裡面的「保價金」做為擔保，向保險公司借款。但劉北元也提到，並不是每張保單都能借款！

他舉例像是醫療險、意外險等保單，就沒有保價金，所以這類保單就無法辦理保單借款。

貸款管道多，先釐清長期需求還是短期應急

除了保單借款之外，市面上也有許多其他貸款管道，例如銀行推薦的信用貸款，或者房屋貸款，提供給有資金需求的人另外一種選擇。

劉北元舉例，貸款前，應先評估自己的資金缺口是長期需求？還是短期應急？若是因為小孩上國中、高中、大學，出國留學需要用錢等長期資金需求，在自己的收入短期內不會有重大改變的前題下，他不建議用保單貸款、信貸這種短期支應方式，來解決長期資金的需求。

因為教育開銷是關係到5到10年甚至15年以上的長期資金需求，若是以保單貸款、信貸來支應，可能面臨負擔太大，借得起不一定還得起的問題。

至於短期應急的資金需求，劉北元表示，如果因搬新家要添購傢俱，此時可考慮用保單貸款、信用貸款等短期週轉的借款方式來支應支出，較不建議使用房貸。

劉北元解釋，房屋貸款雖然利息較低、還錢期限長、前3年還有寬限期（只還利息不還本金），但輕鬆的還款方式，容易讓人在不知不覺之中，擴張信用。舉例來說，當一個人在買車、買家具時透過房貸來支應費用，甚至做生意也想到用房貸做企業周轉......所有事情都從房貸搬錢，一旦周轉不靈，房屋恐將不保。

短期資金需求，不能只考慮貸款利率

此外，劉北元在節目中還提到，若是有短期資金需求者，貸款時也不能只考慮貸款利率。

以信用貸款為例，雖然信貸常以超低利率做為訴求，從利率來看，選擇信貸會相較保單借款來得更優惠。但信用貸款的成本除了利率外，還必須考慮手續費、多階段還款利率等其他附帶條件，甚至是有沒有綁約，或管理費用的問題。

若是以信用貸款加總計算後的成本來與保單借款比較，有時貸款者的負擔不一定比保單借款的負擔來得小。

劉北元強調，保險最原始目的是為了保障。雖然保單可以作為信用工具辦理貸款來應急，卻不該將保單可借款的特性，當成是其主要功能來看待，否則將本末倒置。

劉北元建議，有資金需求的民眾，不論是選擇保單借款，或其他信貸、房貸的貸款方式，都應事先建立好自我評估的觀念與還款計畫，選擇真正適合自己的貸款方式，才能避免事後貸款還不出來的問題。