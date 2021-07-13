元富證榮報佳績 獲櫃買債券ETF競賽雙料冠軍

新光金控（2888）旗下元富證券參與櫃檯買賣中心推廣「110年上半年債券ETF獎勵活動」，積極推廣債券ETF商品以提升債券ETF商品交易量及擴大基金規模。在經過六個月的全員努力及客戶參與，於本次競賽榮獲110年上半年「E起BOND獎」及「E定BOND獎」兩項第一名！顯示元富證券用心推廣且提供客戶多元商品及服務獲得肯定。

元富證券總經理李明輝表示，為使活動獎勵訊息能充分傳達予客戶，活動初期即透過對外宣導，輔以全省分公司營業員全體總動員，積極鼓勵客戶參與本次櫃買中心舉辦之活動；今年證券市場開戶人數大幅增加，為使客戶輕鬆參與資本市場，元富證順勢導引客戶入門簡單易懂之定期定額活動，並得到廣大客戶支持，未來元富證將持續不懈的耕耘債券ETF及定期定額市場。

此外，元富證券對於開發小資客群不遺餘力，除業界首創「小資零股」平台外，本次活動也積極推廣元富「ETF存股平台」，協助客戶透過紀律化存股方式靈活理財，幫助年輕投資人在學習投資的路上，穩健有效地累積財富，亦符合元富證券落實普惠金融，善盡企業社會責任。

元富證券「ETF存股平台」主要特色，包括提供多檔精選ETF標的、投資金額可自訂、進出場時間自由配。使投資人在疫情當下，透過線上平台享受零距離的全方位理財服務，且經由分散買進時點並持續投資，長期下來可分散市場風險，不受短期景氣循環影響，為輕鬆理財創造財富的好方法。