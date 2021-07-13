南山為4千內勤員工投保疫苗險 並給2日有薪假

因為格外珍惜每位南山人的付出及健康，南山人壽今（13）日宣布為4千多位內勤同仁投保疫苗險，並提供有薪疫苗接種假二日、有薪防疫隔離假以及有薪防疫照顧假等，同時也提供業務夥伴投保疫苗險之費用補助。希望提供南山人更多的保障，也藉此表達感謝每一位南山人的努力與付出，才得以讓南山人壽成為保戶心中更加穩固，且值得信賴的依靠。

政府逐步擴大疫苗接種範圍，南山人壽在政府實施第三級疫情警戒時，宣布為全體同意投保之內勤同仁以集體投保方式向南山產物投保「金疫苗集體」專案，享有「住院日額」、「住院關懷保險」及「殯葬費用保險」的三重保障，保險費由南山人壽全額負擔；同時南山人壽提供全體內勤同仁有薪疫苗接種假二日、有薪防疫隔離假以及有薪防疫照顧假等。

基於關心業務夥伴，南山人壽亦鼓勵業務夥伴投保疫苗險，南山人壽提供投保疫苗險之費用補助，倘若業務夥伴不幸確診COVID-19，南山人壽也提供「確診關懷金」，表達慰問之意。而在疫情期間，考量作業風險，亦調整相關業務措施，並提供業務人員紓困方案，以協助業務夥伴渡過難關。

南山人壽防疫應變小組自疫情升為三級警戒開始，立即採取分流居家、異地或原地辦公等防疫機制，透過召開會議訂定各項應變措施，持續提升整體防疫作為，這段時間以來，內外勤每日皆以非常謹慎的心情堅守工作崗位，身心承受不小壓力，因此南山人壽透過多項防疫措施及激勵方針，給予內勤同仁更多保障，包括：一、定期進行環境消毒，維持安心工作場域；二、適時調度資源與採購相關設備，徹底落實嚴謹的資安機制及科技應用設定，力求居家辦公運作穩定；三、與台北醫學大學附設醫院合作設立企業快篩站，守護同仁的身體健康；四、定期發布南山健康職場、線上運動學院，以及溝通關懷信函等宣導，與同仁保持暢通溝通；五、鼓勵同仁落實自主健康管理，每日反饋身心之健康狀態，公司可提供即時協助。

國內疫情雖稍有減緩趨勢，南山人壽仍未鬆懈任何一項防疫措施，每日堅持落實各環節的防疫機制及工作，擴大正向防疫的力量，共同發揮企業社會責任，持續提供保險保障，以及健康促進之保險服務，讓臺灣這塊土地，在面臨充滿挑戰的時刻，能化危機為轉機，同時與國人一起期待，疫情過後，摘下口罩，給身邊的人一個彼此懷念且值得珍惜的美麗笑容。