15檔金控股上半年獲利翻倍 半年賺了去年一整年的九成

15家上市櫃金控上半年獲利12日全數出爐，在富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大金控大賺帶動下，15家金控上半年累計稅後純益達3,415億元，相當於2020年全年獲利的九成，再創歷史新高，較去年同期大幅成長近1倍。

6月台股與國際資本市場持續多頭行情，帶動金控業6月在處分實現獲利與評價利益上升下，獲利顯著成長，再加上6月已開始認列股息入帳，使各家金控6月獲利都優於前月，整體金控6月單月稅後純益達到613.5億元，較5月大增87%，更比去年同月成長1.3倍多，累計上半年15家金控獲利達3,415億元，年增率高達98%，並達去年全年3,790億元的九成，而富邦、國泰金控雙雄就貢獻了1,791億元，占了整體獲利的52%。

另外，上半年每股稅後純益（EPS）前五強中，與2020年相較，除了富邦、國泰、中信金（2891）、元大金（2885）仍穩坐前四外，第五大則由開發金（2883）以EPS 1.14元的成績，從去年上半年的十名外竄升，取代原本EPS居第五的兆豐金（2886）。