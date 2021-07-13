開發金上半年獲利年增4.5倍 EPS排名晉升金控前五大

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

開發金控（2883）公布6月單月稅後純益32.01億元，累計上半年稅後純益169.56億元，比去年同期大幅成長4.5倍，累計上半年每股稅後純益（EPS）1.14元。開發金今年前四月累計稅後純益就已經超越2020年全年，獲利持續攀高，上半年獲利大幅成長，主因開發資本轉虧為盈以及中國人壽（2823）與凱基證券獲利均大增2倍。

開發金發言人、副總經理張立荃表示，6月獲利回升主因國際股市上揚加上本土疫情逐步受控，帶動資本市場走勢回升，有利於投資操作及部位評價。四大子公司中，除了中壽以外，其餘銀行、證券、資本的單月獲利，均比前月翻倍成長。如以累計上半年獲利來看，除了開發資本比去年同期是轉虧為盈外，以中壽前六月獲利165.35億元，年增率逾2倍成長幅度最大，其次凱基證券上半年獲利71.02億元，年增率也有1.95倍，凱基銀上半年獲利22.68億元，年增26.8%，獲利成長幅度高於國銀同業平均。

張立荃表示，面對疫情不確定的變化，開發金控將確保落實各項風險控管措施，以減低對於員工、客戶及公司營運等可能衝擊，並與子公司持續致力於數位轉型，提高員工及客戶的參與，專注增進資本使用效率，以提升獲利能力。

開發金控 凱基證 疫情

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