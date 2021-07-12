快訊

打莫德納疫苗得等第4輪 莊人祥：8月初再有一批新貨到

屏東秘境鴛鴦瀑布2溺斃 10人溯溪團中有高市消防局主管

60年來最佳成績 六大壽險上半年合賺2,248億元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

今年將創國內壽險業60年來史上最佳獲利成績！據六大壽險今（12）日全數出爐的6月與上半年獲利數字，國泰（2882）、富邦（2881）、南山、新光、中壽（2823）、台灣人壽不僅6月合計大賺338.53億元；累計今年1~6月稅後純益更高達2,248.49億元，光上半年就賺超越去年一整年1,903億元，再締歷史新高紀錄。

一般壽險業獲利高峰會落在第3季，主要因為投資的上市櫃公司除息股利發放多落在7、8月，有現金股利挹注帳面，但今年還不到第3季，各家壽險業皆紛紛報出獲利佳音。6月壽險業普遍都創下最佳當月佳績，而且普遍上半年都已賺超過一整年，等於接下來半年獲利都是「多賺的」。

其中6月當月獲利由國壽的114.8億元奪冠，富邦人壽93.8億元亦不遑多讓，第三名是南山人壽的47.8億元，普遍都是受惠投資績效良好，另外新台幣6月相對升值比較和緩，亦對避險成本與獲利很有幫助。

其中國壽6月處分依舊股多於債，隨著國內外股市均驚驚漲的評價利益帶動下，未實現利益單月增加430億元後尚有未實現金融資產利益1530億元。富邦人壽與南山人壽處分部位後，截至6月底也都還有上千億元的未實現評價利益，意謂著還有潛在可處分的獲利可入袋。

當月成長率方面，除國壽小虧轉大盈（去年上半年一次性認列投資印尼銀行損失）外，以新光人壽從去年同期只賺不到5億元，到今年大幅成長4.56倍至27.25億元最可觀，也因此超越中壽的25.36億元，躍升一名免再吊車尾。

台灣人壽單月賺29.52億元，亦有65%的成長率，合計六家壽險6月共賺338.53億元，較去年6月成長達113.8%。

上半年獲利與每股盈餘方面，國壽上半年稅後純益賺775.2億元、每股盈餘13.18元穩居第一名寶座；富邦人壽上半年賺657.1 億元，同樣都是史上新高，也都已超越過去全年獲利水準。加上今天才出爐的南山人壽的401.9億元與中壽165.35億元，六大壽險共計賺2,248餘億元，較去年同期增加140%之多。

淨值方面也普遍創新高，主要也受惠債券價格6月同步上漲。如國壽6月底淨值7,371億元、富壽有5,870億元，新壽逾1,620億元、台壽則逾1,500億元，加計南山人壽與中壽後六大壽險淨值約可上看2.3兆元以上。

壽險業 富邦人壽

延伸閱讀

瓦城6月營收年減4成 雲端廚房穩業績

光磊6月營收今年次高 激勵股價轉強

研訓院公布6月TAIFRI 提醒高收益債風險升溫

南山人壽上半年獲利401億元 已超越去年全年

相關新聞

瑞銀：人民銀行降準 緩解收緊貨幣政策擔憂

大陸人民銀行上周五宣布下調存款準備金率0.5個百分點，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，降準的力度高於市場預期，有助於緩解...

台壽打造健康生態圈 1,800位醫師讓保戶遠距諮詢

中國信託金控子公司台灣人壽今(12)日表示，攜手華碩電腦及醫聯網，三大產業跨界合作，領先發布一站式創新健康自主管理平台「...

專家：好壞訊息參半 人民幣匯率近期偏向盤整

交通銀行台北分行今(12)日發表人民幣周評指出，正當市場驚訝於上周三中國國常會意外釋出降準訊息之際；中國人民銀行(大陸央...

疫情帶動宅金融 臺灣企銀數位交易增六成

新冠疫情持續延燒，為減少接觸感染風險，民眾減少外出在家防疫，帶動宅金融快速發展，臺灣企銀（2834）指出，疫情期間，線上...

阿爾發證券投顧總座陳敏宏：第三人生，歸零開始

前台灣金融研訓院深資所長陳敏宏選擇50歲重新開始他的人生，2年前決定離開舒適圈，提早退休跨入金融科技業，現任阿爾發證券投...

解決退休理財痛點 基金平台推優惠方案

國人對退休理財的需求持續攀升，但面對琳瑯滿目的基金，卻有不知從何下手的困擾。「鉅亨買基金」打造的退休理財產品「好日子」推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。