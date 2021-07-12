60年來最佳成績 六大壽險上半年合賺2,248億元

今年將創國內壽險業60年來史上最佳獲利成績！據六大壽險今（12）日全數出爐的6月與上半年獲利數字，國泰（2882）、富邦（2881）、南山、新光、中壽（2823）、台灣人壽不僅6月合計大賺338.53億元；累計今年1~6月稅後純益更高達2,248.49億元，光上半年就賺超越去年一整年1,903億元，再締歷史新高紀錄。

一般壽險業獲利高峰會落在第3季，主要因為投資的上市櫃公司除息股利發放多落在7、8月，有現金股利挹注帳面，但今年還不到第3季，各家壽險業皆紛紛報出獲利佳音。6月壽險業普遍都創下最佳當月佳績，而且普遍上半年都已賺超過一整年，等於接下來半年獲利都是「多賺的」。

其中6月當月獲利由國壽的114.8億元奪冠，富邦人壽93.8億元亦不遑多讓，第三名是南山人壽的47.8億元，普遍都是受惠投資績效良好，另外新台幣6月相對升值比較和緩，亦對避險成本與獲利很有幫助。

其中國壽6月處分依舊股多於債，隨著國內外股市均驚驚漲的評價利益帶動下，未實現利益單月增加430億元後尚有未實現金融資產利益1530億元。富邦人壽與南山人壽處分部位後，截至6月底也都還有上千億元的未實現評價利益，意謂著還有潛在可處分的獲利可入袋。

當月成長率方面，除國壽小虧轉大盈（去年上半年一次性認列投資印尼銀行損失）外，以新光人壽從去年同期只賺不到5億元，到今年大幅成長4.56倍至27.25億元最可觀，也因此超越中壽的25.36億元，躍升一名免再吊車尾。

台灣人壽單月賺29.52億元，亦有65%的成長率，合計六家壽險6月共賺338.53億元，較去年6月成長達113.8%。

上半年獲利與每股盈餘方面，國壽上半年稅後純益賺775.2億元、每股盈餘13.18元穩居第一名寶座；富邦人壽上半年賺657.1 億元，同樣都是史上新高，也都已超越過去全年獲利水準。加上今天才出爐的南山人壽的401.9億元與中壽165.35億元，六大壽險共計賺2,248餘億元，較去年同期增加140%之多。

淨值方面也普遍創新高，主要也受惠債券價格6月同步上漲。如國壽6月底淨值7,371億元、富壽有5,870億元，新壽逾1,620億元、台壽則逾1,500億元，加計南山人壽與中壽後六大壽險淨值約可上看2.3兆元以上。