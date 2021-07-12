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中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

東元換股華新惹小股東告董座 公司回應了

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

今（12）日媒體報導，有東元（1504）小股東指稱電機大廠東元（1504）與華新麗華（1605）去年以換股方式策略聯盟，違反證券交易法相關規定。東元今日對此澄清，表示公司已在公開說明書揭露本次股份交換案的必要性、雙方合作計畫內容及效益，強調策略合理且過程完全合法，沒有該名股東所質疑的問題。

東元一名戴姓股東質疑東元董事會以過低換股比例，換取華新麗華股權，造成東元公司數億元損失，並且未依規定將會計師意見提報股東會，可能是企圖隱匿；因此今日委託律師至台北地檢署控告東元董事長邱純枝等人，涉嫌違反《證交法》特別背信、非常規交易罪。

東元對此表示，這項策略聯盟經金管會審查已於去年12月16日核准生效，對於該名股東質疑提出二點說明。

首先，東元已在公開說明書揭露本次股份交換案的必要性、雙方合作計畫內容、效益，與換股比率合理性，內容包括中華信評、資誠聯合會計師事務所、常在國際法律事務所提出的盡職調查報告、換股比例評價，以及國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師出具合理性意見，依據雙方公司市場價格、淨值、獲利能力等財務資料進行計算，沒有所謂換股基準不公的問題。

此外，換股流程皆依照公司法及公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定辦理，公司也在去年11月20日董事會中經全體董事充分討論各項換股細節後達成決議，換股程序均依法辦理，無違法問題。

東元強調，公司一向重視公司治理，遵法執行各項程序，針對所謂小股東提告，期盼主管地檢署明查，勿任由浪費公共資源，無端興訟。

東元 股東會 華新麗華

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