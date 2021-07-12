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瑞銀：人民銀行降準 緩解收緊貨幣政策擔憂
大陸人民銀行上周五宣布下調存款準備金率0.5個百分點，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，降準的力度高於市場預期，有助於緩解近期對收緊貨幣政策的擔憂。
據香港信報財經網，瑞銀表示，在央行重申「不搞大水漫灌」下，該行不認為這意味貨幣政策取向將轉向新一輪全面寬鬆週期。
瑞銀仍然預期，政策在下半年將轉向更加促進增長，並透過推出定向政策工具以為實體經濟提供支持。另一方面，對房地產行業和地方政府融資平台的政策將繼續收緊，以保持宏觀槓桿穩定。
摩根士丹利首席亞洲經濟學家Deyi Tan接受外電訪問時稱，這是財政和貨幣政策的微調，不是重大寬鬆周期的開始。如果觀察人民銀行在第二季度的評論，他們希望在增長和支持求取平衡，並管理金融穩定風險。
Deyi Tan認為，中國大陸央行不會放棄已經制定的政策目標，即應對對房地產和債務佔GDP比率的宏觀經濟疑慮。中國的政策微調可能有助於緩解下行的增長風險，對整個亞洲地區來說是個好事。
人民銀行上周五宣布，下調存款準備金率0.5個百分點，本周四生效，將釋放長期資金約1兆元人民幣。
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