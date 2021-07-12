台壽打造健康生態圈 1,800位醫師讓保戶遠距諮詢

中國信託金控子公司台灣人壽今(12)日表示，攜手華碩電腦及醫聯網，三大產業跨界合作，領先發布一站式創新健康自主管理平台「i健康計畫」健康生態圈，集保險、科技、健康諮詢，以區塊鏈技術與疾病預測創新整合，打破只提供保戶服務疆界，讓人人都能擁有隨行醫師諮詢，普惠全民健康。

台灣人壽日前舉辦「全民i健康，永續共惠新願景」跨界線上論壇，會中台灣人壽總經理莊中慶表示，當台灣進入超高齡社會，國人生命期拉長，國人健康意識，已從發現疾病就醫，轉變為預防勝於治療，逐漸從傳統的監控量測走向輔助診斷及疾病預防，台灣人壽長期關心國人高齡、健康與人身保障，主張「您的健康就是台壽的健康」，倡議全民健康自主管理，為台灣人壽推動i健康生態圈的重要使命，更是落實創新、普惠、ESG永續治理的展現。

莊中慶進表示，為讓全民自主健康行動普及，智慧達成健康管理成效，攜手數位和科技的領先品牌企業策略聯盟，共同打造全民i健康計畫，以仿效古代名醫扁鵲的「望、聞、問、切」問診智慧，依照民眾健康管理旅程需求，包括從紀律量測、風險評估到醫療諮詢及保險專家規劃，讓使用者擁有完整的健康服務，尤其能滿足健康、高齡、弱勢全客戶的健康服務需求，讓自己擁有「活得好、老的慢、病的少」的健康人生。

區塊鏈技術可讓個人分散在各類載具上的健康數據，都能完成彙整All-in，透過台灣人壽i健康計畫健康生態圈，讓民眾養成每日測量習慣，除計步之外，連同健身、體重、血壓、血糖、體脂等資訊都可被計入個人健康數據，可依個人健康數據搭配疾病風險進行評分，即可預測與警示健康管理。通過區塊鏈應用，協助民眾整合多樣性健康數據型態，未來讓保險業更能發展出多元化的外溢型保單提供民眾規劃。

醫聯網有1,800位專業醫師可提供遠距諮詢照護，遠端照護技術讓民眾遠距就可以持續性地記錄生理數據、管理健康，並透過遠端醫療服務，也可實現連續性、持續性的照護，如同問診智慧的「問」，台灣人壽i健康計畫健康生態圈，網羅千位專科醫師，當健康有狀況，提供遠距諮詢服務優惠，另外提供VIP保戶免費電話及視訊諮詢服務，隨時可以掌握健康狀況。

健康管理首重健康數據，台灣人壽積極建置AI技術能力，希望透過從培養客戶健康促進行為、健康數據整合，推動Pay How You Live概念，客戶透過完整體驗「望、聞、問、切」一站式服務，建立「健康生命來自健康習慣」的觀念。

如同問診智慧的「切」，一旦了解自己的健康狀況及潛在風險後，民眾能從i健康計畫連結的「預見保險顧問」找到合適優秀的保險顧問群，針對壽險、教育基金、退休規劃、投資理財、傷害醫療作全方位的諮詢與服務，規劃適合自己的個人化保單，達成自主健康管理新生活。

「全民i健康，永續共惠新願景」跨界線上論壇影片，也將於7月中旬在台灣人壽FB官方粉絲團與YouTube頻道播放，台灣人壽同步推出免費聽力檢測及ACT癌症基因檢測優惠、限量百名健檢折扣優惠以及免費SOS線上醫生諮詢等多項檢測服務；並鼓勵持續關注健康、上傳健康數據好習慣，提供健康積分兌換好禮活動，詳情請參閱活動網頁https://ihealth.taiwanlife.com。