專家：好壞訊息參半 人民幣匯率近期偏向盤整

交通銀行台北分行今(12)日發表人民幣周評指出，正當市場驚訝於上周三中國國常會意外釋出降準訊息之際；中國人民銀行(大陸央行)於上周五迅速宣布，7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。

人民銀行表示，此次降準的目的是優化金融機構的資金結構，預計釋放長期資金約人民幣1兆元，其中一部分資金將用於歸還到期的中期借貸便利(MLF)，還有一部分資金則用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金占比，同時可降低金融機構資金成本每年約130億元，透過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本，有利於金融機構兼顧支援實體經濟和自身穩健經營。

上周人民幣對美元微幅走貶，連續四周走低。受到美國ISM服務業及PMI回落，引發市場擔憂經濟復甦已經見頂，同時Delta變種毒病仍持續擴散中，帶動市場避險情續高漲，支撐美元指數走升觸及三個月高位92.85。

突發的降準訊息，引發市場對中國經濟基本面的擔憂，打壓人民幣走勢，離岸人民幣一度走貶至6.50元兌1美元關卡。不過，隨著上周五人民銀行明確降準內容及政策說明，扶助資金流向高風險資產，美元指數重挫回跌92.13坐收。

人民幣順勢收復先前跌幅，最終上周在岸人民幣對美元(USDCNY)周線貶值約98點，收在6.4788元，貶值幅度0.15%；離岸人民幣對美元(USDCNH)周線則貶值約65點，收在6.4760元，貶值幅度0.10%。

上周境內貨幣市場在無繳稅走款因素及市場資金充沛下，整體市場流動性無虞，上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)隔夜利率甚至低於2%；不過在境內大型銀行擔憂人民銀行可能進行窗口指導，進而減少短天期資金的供給，最終1個月期天期以下的利率全面走揚，而其它天期卻下滑，SHIBOR利率曲線曲度走緩。

離岸人民幣利率則是二樣情，受到換匯市場(FX SWAP)短天期換匯點數(SWAP POINT)的飆升，帶動離岸人民幣利率面走升，隔夜利率最高來到3.5%左右，境內外人民幣利差走高，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNH HIBOR)曲線較SHIBOR高出65-20bps。

公開市場方面，人民銀行仍維持每日人民幣100億元的7天期逆回購操作，利率繼續持穩於2.2%，合計全周淨回籠600億元。下周降準政策實施在即，對於長天期利率的影響應該會較為明顯，SHIBOR利率曲線曲度應會進一步走低。