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結束連4貶 新台幣升值7.1分收28.015元

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

美股創新高帶動台股走高，新台幣今（12）日最高升值1.03角至27.983元，盤中重新站上27元價位，終場以升值7.1分收在28.015元，台北與元太外匯經紀公司總成交量11.67億美元，結束連續四個交易日貶值。

新台幣今日盤中最高升值逾1角，終場收斂新台幣升值至7.1分，收在28.015元。

匯銀主管指出，新台幣後續走勢必須觀看外資動向，新台幣短線估計仍先維持27.8元到28.2元區間格局，近期新台幣要大漲，必須看到台股有衝刺上漲動力，以及美元指數偏弱。

台灣目前經濟基本面仍佳，加上疫苗陸續來到台灣，逐步開打，疫情控制得宜，匯銀主管認為，假設外資重返台股，新台幣仍有進一步「登高」表現。

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