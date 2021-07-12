聽新聞
test
0:00 / 0:00
結束連4貶 新台幣升值7.1分收28.015元
美股創新高帶動台股走高，新台幣今（12）日最高升值1.03角至27.983元，盤中重新站上27元價位，終場以升值7.1分收在28.015元，台北與元太外匯經紀公司總成交量11.67億美元，結束連續四個交易日貶值。
新台幣今日盤中最高升值逾1角，終場收斂新台幣升值至7.1分，收在28.015元。
匯銀主管指出，新台幣後續走勢必須觀看外資動向，新台幣短線估計仍先維持27.8元到28.2元區間格局，近期新台幣要大漲，必須看到台股有衝刺上漲動力，以及美元指數偏弱。
台灣目前經濟基本面仍佳，加上疫苗陸續來到台灣，逐步開打，疫情控制得宜，匯銀主管認為，假設外資重返台股，新台幣仍有進一步「登高」表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言