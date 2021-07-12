英瑞-KY宣布 揚州廠與柬埔寨兩廠停工兩個月

汽車水箱廠英瑞-KY（1592）今（12）日宣布因購料資金不足，客戶訂單流失，公司大陸揚州廠與柬埔寨廠將自今日起停工二個月，待資金到位，董事會再討論復工時間。

英瑞公司今日董事會並通過總經理易動，由翁瑞蓮接替翁文鍾，於8月31日召開股東臨時會補選董事。

英瑞公司公司因部分資金遭債權銀行限制使用及拖欠供應商貨款，資金缺口有到期銀行借款計約8億元、逾期貨款約5.5億元以及11月18日到期公司債2億元。

因資金不足，導致部分產線無法順利取得生產所需之原料而減產，客戶訂單逐漸流失，由於購料資金不足且為節省工廠費用支出，董事會今（12）日起至9月12日足預計停工二個月，待資金到位狀況，董事會再行討論復工時間。

英瑞公司指出，大陸及柬埔寨兩廠因停工二個月，預計造成110年全年度營收減少12%。為解決此日益嚴重情況，公司除了持續引進策略合作夥伴，並透過銀行團以及供應商進行債務協商等作為，另外也將積極處分大陸閒置設備及催收帳款，以期獲取足夠資金挹注支應營運需求。

今年3月英瑞董事長翁文鍾在證交所記者會表示，公司近年虧損及投資失利，有無法如期償還供應商貨款，部分存款遭到扣押，導致部分供貨商停止供貨的情況。北美主要銷售據點為穩定客戶關係及準時交貨，只能先透過自有資金（應收的現金流入）直接向其他供應商外購成品因應。

無法如期償還供應商貨款及部分存款被申請扣押的事情，均發生在中國楊州工廠。由於公司近年虧損及損資失利，集團資金確有緊縮 而無法如期支付貨款，導至部分供應商停止供貨的情事，截至去年底，楊州工廠逾期未償付約新台幣4.7億元。但至12日因資金問題，公司宣布兩個廠停工。