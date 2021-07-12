疫情帶動宅金融 臺灣企銀數位交易增六成

新冠疫情持續延燒，為減少接觸感染風險，民眾減少外出在家防疫，帶動宅金融快速發展，臺灣企銀（2834）指出，疫情期間，線上各項金融服務使用量大幅提升，其中行動支付、線上轉帳及開立數位帳戶最受客戶喜愛，漲幅皆逾六成。

疫情使數位金融服務加速深入日常生活，根據臺灣企銀內部統計，今年1至5月期間，行動支付交易筆數較去年同期大幅成長約80%；行動銀行轉帳交易筆數新增近100萬筆，成長約60%；企業網銀轉帳交易筆數超過200萬筆，成長近30%，顯示客戶對於數位金融服務接受度提高，加快銀行數位金融推展。

為降低民眾接觸感染風險，臺灣企銀提供多元線上金融服務，使用人數也有增幅，像是「享e貸」線上個人貸款，該行提供2天快速核貸，貸款年利率1.36%起，自去年7月推出後申辦件數累計超過千件，今年上半年更較去年成長約70%；在線上諮詢方面，智能客服Money 24小時全天候且巧具人性、溫度的互動諮詢服務特性，備受客戶青睞，每月有近2萬人次使用，日均對話數量近千筆。

此外，今年臺灣企銀數位存款優惠大升級，不僅滿足存款、繳費、稅及消費購物等各項需求，還能享1.5%活存利率及多重回饋，使得線上開立數位帳戶數，短短數月暴增萬筆，預估今年7月將較去年底大幅成長二倍。