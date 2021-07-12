快訊

桃園女子倒血泊亡 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情帶動宅金融 臺灣企銀數位交易增六成

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
疫情帶動「宅金融」需求，臺灣企銀數位交易量大增六成。圖／臺灣企銀提供
疫情帶動「宅金融」需求，臺灣企銀數位交易量大增六成。圖／臺灣企銀提供

新冠疫情持續延燒，為減少接觸感染風險，民眾減少外出在家防疫，帶動宅金融快速發展，臺灣企銀（2834）指出，疫情期間，線上各項金融服務使用量大幅提升，其中行動支付、線上轉帳及開立數位帳戶最受客戶喜愛，漲幅皆逾六成。

疫情使數位金融服務加速深入日常生活，根據臺灣企銀內部統計，今年1至5月期間，行動支付交易筆數較去年同期大幅成長約80%；行動銀行轉帳交易筆數新增近100萬筆，成長約60%；企業網銀轉帳交易筆數超過200萬筆，成長近30%，顯示客戶對於數位金融服務接受度提高，加快銀行數位金融推展。

為降低民眾接觸感染風險，臺灣企銀提供多元線上金融服務，使用人數也有增幅，像是「享e貸」線上個人貸款，該行提供2天快速核貸，貸款年利率1.36%起，自去年7月推出後申辦件數累計超過千件，今年上半年更較去年成長約70%；在線上諮詢方面，智能客服Money 24小時全天候且巧具人性、溫度的互動諮詢服務特性，備受客戶青睞，每月有近2萬人次使用，日均對話數量近千筆。

此外，今年臺灣企銀數位存款優惠大升級，不僅滿足存款、繳費、稅及消費購物等各項需求，還能享1.5%活存利率及多重回饋，使得線上開立數位帳戶數，短短數月暴增萬筆，預估今年7月將較去年底大幅成長二倍。

臺灣企銀 疫情 數位金融

延伸閱讀

支付零接觸 中華電信助攻雲林夜市掃碼收款

停車繳費更先進　高雄路邊智慧停車柱再添510格

大苑子「奇異果冰鑽」回歸了！任選3天行動支付享「愛文芒果冰沙」買1送1、掃描發票再抽免費喝

元大期後疫情新商業模式 打造有溫度的金融服務

相關新聞

瑞銀：人民銀行降準 緩解收緊貨幣政策擔憂

大陸人民銀行上周五宣布下調存款準備金率0.5個百分點，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，降準的力度高於市場預期，有助於緩解...

台壽打造健康生態圈 1,800位醫師讓保戶遠距諮詢

中國信託金控子公司台灣人壽今(12)日表示，攜手華碩電腦及醫聯網，三大產業跨界合作，領先發布一站式創新健康自主管理平台「...

專家：好壞訊息參半 人民幣匯率近期偏向盤整

交通銀行台北分行今(12)日發表人民幣周評指出，正當市場驚訝於上周三中國國常會意外釋出降準訊息之際；中國人民銀行(大陸央...

疫情帶動宅金融 臺灣企銀數位交易增六成

新冠疫情持續延燒，為減少接觸感染風險，民眾減少外出在家防疫，帶動宅金融快速發展，臺灣企銀（2834）指出，疫情期間，線上...

阿爾發證券投顧總座陳敏宏：第三人生，歸零開始

前台灣金融研訓院深資所長陳敏宏選擇50歲重新開始他的人生，2年前決定離開舒適圈，提早退休跨入金融科技業，現任阿爾發證券投...

解決退休理財痛點 基金平台推優惠方案

國人對退休理財的需求持續攀升，但面對琳瑯滿目的基金，卻有不知從何下手的困擾。「鉅亨買基金」打造的退休理財產品「好日子」推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。