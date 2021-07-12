宅經濟發燒 富邦媒6月營收創歷史次高

富邦媒（8454）今（12）日公告6月營收為83.3億元，年增52.3%，受惠於三級疫情帶動宅經濟發燒、加上618檔期買氣，創歷史次高。今年前六個月累積營收約406.2億元，年增31.3%，營運創歷史同期新高。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄。富邦媒表示，6月網路購物業績佔比約94.4%，業績年增55.7%，成長幅度創近三年新高。

行動購物在網路購物業績佔比約為75.7%，業績年成長63.8%，6月熱銷商品類別包括3C家電類的筆電手機、遊戲機、空氣清淨機；居家生活類別如食品、廚具、衛生與清潔用品；保健類如雞精、葉黃素等皆受市場青睞。

6月成長動能其一受惠於618年中大促活動檔期買氣，累積業績較去年同期成長逾五成；618當日業績更較去年同期成長1.5倍，全天網站造訪人次將近平日3倍。

而疫情加速台灣線上消費習性的養成，今年因疫情延燒，再次推升宅經濟的成長，進而加深網購消費習性的黏著度，為今年營運加速成長表現的重要動能。

而近兩個月為全台防疫關鍵期，看準市場需求，momo旗下子公司富立財產保代於5、6月也陸續推出疫苗險與防疫險專案，截至6月底已售出約2.4萬張保單。