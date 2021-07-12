AIA友邦人壽攜手呈祥保經 攻退休與資產傳承

AIA友邦人壽今(12)日表示，與呈祥保經公司進行策略經營合作，雙方以「解決客戶的問題，創造客戶價值」為共同目標，聚焦退休與資產傳承特色的商品開發及全方位業務支援服務，雙方互惠以提升通路經營績效，擺脫低質量的競爭。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，台灣保險滲透度世界第一，商品銷售推廣一向由壽險公司、銀行保經代、傳統保經代通路三足鼎立。但是根據壽險公會過去十年的統計數字顯示，首年度保費收入來源由傳統保經保代通路的貢獻度逐年增長，顯示出保經代公司的專業性日漸受到民眾肯定，更象徵保經代通路在國內保險市場蘊藏著巨大的發展空間。

侯文成表示，追求效率是保險市場的基本特徵，而在後疫情時代，保險公司與保經代公司的專業分工，更是效率追求的最佳詮釋與展現，也將是未來保險銷售市場的發展趨勢。

侯文成說，AIA友邦人壽很開心能與呈祥保經這家年輕但具爆發力的優秀公司共同耕耘台灣的保險市場。AIA友邦人壽擁有友邦保險集團穩健財務實力的資源及亞太區超過一世紀的經營經驗，持續地洞察不同世代與族群對不同保障規劃的需求，更將此份洞察轉化成嚴格且專業的商品研發，不斷地開發符合各世代族群需求的保險商品。

呈祥保經總裁胡志誠表示，呈祥保經成立於2019年5月，剛成立的短短六個月內，便成立了七個事業部，首年佣金高達1億元，第三年直接突破2億元，業務菁英團隊超過千人，以「顧問式服務」為國人提供差異化的優質保險建議。

胡志誠說，呈祥保經對於此次的策略經營合作同感興奮，未來將與AIA友邦人壽密切合作，不斷整合商品與服務優勢，共同守護客戶面臨的保險保障不足之風險。

新冠疫情期間，AIA友邦人壽與呈祥保經特以多面向方法，提供行銷配套措施與加值創新保戶服務，以進行客戶關懷。

配合呈祥保經提供防疫保單服務，AIA友邦人壽將加速網路投保平台後端功能，讓呈祥保經業務員能透過遠距視訊方式為客戶完成投保，無縫接軌補強客戶保障缺口。

雙方也不定期利用視訊課程方式，提供保險退休理財相關的講座，以說故事的有趣方式讓業務員與客戶輕鬆理解生硬的金融知識，並增加業務員與客戶的互動感。