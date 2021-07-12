Q3投資配置 中信銀建議股債55比45

中國信託商業銀行今(12)日發表今年第3季資產配置建議，投資人可積極檢視投資組合與風險承受度，採55比45的比例來配置股票類與債券類資產，以因應股債市場波動，並掌握景氣復甦所創造的投資契機。

進入2021年下半年，全球經濟動能穩健復甦，企業獲利逐季增長，雖然政策面變數提高，資產漲多評價面不再便宜，中信銀行對風險性資產看法並不悲觀，研判整體大盤以震盪微幅上行的機率較高。

中信銀行研判，今年主導金融市場中期行情的二大決定因子，資金面與基本面尚未出現趨勢性變化，下半年整體大盤以震盪微幅上行的機率較高。

資金面方面，今年6月聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, FOMC)釋出美國聯邦準備理事會即將討論退場政策，顯示下半年的四次利率政策會議，除了討論如何縮減購債之外，正式宣布啟動縮減購債的可能性亦高，但基於目前通膨在下半年逐月放緩，就業面仍有進步空間，聯準會暫無政策退場的急迫性。

中信銀行預估，最有可能的退場情形為今年12月宣布2022年起每月減少100億美元購債，2022年底購債降為0，到期續作一段時間後，升息時間點可能落在2023年第1季，縮表則落在2023年第3季。

聯準會的退場速度取決於就業與通貨膨脹的後續走勢，倘若2022年第1季通貨膨脹數據不如聯準會預期往2%靠攏，或初領失業救濟人數意外加速降至30萬人以下，屆時月減200億美元購債、或提前升息或縮表的退場機率將提高。

聯準會討論政策退場勢必牽動投資氛圍，預料第3季投資氛圍將轉為謹慎，但是聯準會將討論的是「減少購債」，就資金面而言仍是非常寬鬆，只是程度將不如過往。

全球市場基本面部分，將有下檔支撐，主要已開發國家下半年疫苗覆蓋率可望達七成，多數服務業經濟活動將恢復正常，有助全球疫後景氣復甦與企業獲利改善，搭配今年第4季美國總統拜登的財政政策，將促進金融市場從疫情後回歸軌道。

中信銀行指出，今年下半年全球風險性資產表現，將受到聯準會的退場政策干擾而震盪，但全球基本面在疫情後持續增長，多頭趨勢應不至於扭轉，金融資產價格可望處於高檔。

因應市場波動可能加劇的下半年，中信銀行建議投資人積極檢視投資組合與風險承受度，主要資產配置以尚有題材與空間的族群為主。

股票方面，可留意美國基礎建設計畫下的原物料、供不應求的能源與科技類股、以及貨幣政策牽動利差擴大的金融類股。

債券方面，考量美國長債利率仍有上行壓力，且利差已達歷史低檔，建議以信評BBB~B級且具潛在升評的成熟市場信用債為主，搭配企業獲利與債信體質改善的新興企業債。

外幣部分，美國與非美國的已開發國家在相對貨幣政策趨勢下，美元下半年築底緩強機率大，此外也可留意與經濟趨勢正向連動、同時受惠原物料題材的商品貨幣，掌握景氣復甦創造的投資機會。