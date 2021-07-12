研訓院公布6月TAIFRI 提醒高收益債風險升溫

台灣金融研訓院今(12)日公布今年6月最新TAIFRI(台灣金融風險指數)編製結果，分數為99.0分，較5月分數下滑0.1。國內新冠疫情嚴峻，TAIFRI在5月創下七個月以來指數新高後，於6月小幅下滑，但仍為今年度以來次高。

研訓院表示，影響6月TAIFRI走勢的四項主要原因包括：一、企業放款年增率受基期較高影響成長幅度較小；二、6月股市本益比再度上揚。

第三為，住宅市場房屋租金下滑導致房價租金比創下2020年10月以來新高；第四為，海外高收債投資比重創下2018年8月以來新高。

研訓院提醒投資人，高收益債券的投資比重創下新高，投資風險持續升溫。

研訓院指出，國際經濟復甦，市場信心強勁，國人投資海外高收益債券基金的總額，已連續四個月達一般債券基金總額的十倍以上，創下2018年8月以來新高。

儘管國際資金寬鬆態度在短期內不會有明顯變化，然而經濟景氣復甦及通膨所帶來的各國貨幣寬鬆政策縮減及升息壓力，將對高收益債券市場造成龐大跌價壓力及投資風險，提醒投資人須嚴守資金部位控管。

TAIFRI為針對國內銀行業高階主管進行的調查，6月問卷結果顯示，銀行業高階主管預估，下半年投資避險情緒將升溫，全球金融市場波動風險增加。

國內銀行業高階主管關心的下半年風險情勢包括：全球變種病毒疫情衝擊、美國聯準會寬鬆貨幣政策走向、國際油價對通膨走勢變化的影響、長短天期公債殖利率走勢震盪。