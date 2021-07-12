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南山人壽上半年獲利401億元 已超越去年全年

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

南山人壽今（12）日下午公布6月自結獲利數字，受惠穩定成長的保險利益並掌握市場波段實現資本利得，單月稅後純益為47.8億元。累計上半年稅後純益401.9億元，年增達78%，已超越去年全年度獲利，每股盈餘2.91元。

南山人壽表示，儘管市場環境受到疫情影響，南山人壽仍在財務體質穩健的基礎上，兼顧良好的風險控管及投資能力，並且適時調整商品及服務策略，維持業務發展動能，因此不畏疫情影響，上半年仍繳出亮眼的獲利成績。

此外，南山人壽6月銷售動能仍以傳統型美元保單為主，加上防疫保單需求仍高，短年期醫療商品持續成長，6月合併新契約保費為50億元，合併總保費為346億元。

因應疫情影響，南山人壽為緩解保戶經濟壓力，繼去年陸續推出緩繳保費/保單借款利息、借款利率減碼等關懷措施後，今年自7月1日起，再推出年利率1.28%的保單借款紓困專案，開辦至7月9日已受理近6,500件、金額超過6億元。

南山人壽自今年五月底推動遠距視訊投保措施，持續優化投保作業流程，讓業務員以視訊方式取代傳統的親晤親簽。根據南山人壽統計，截至6月底的遠距視訊投保情形，申請件數每週持續向上成長，每週成長幅度超過7成，當中高達9成是投保醫療保障類型商品，其中又以防疫保單、重大傷病險居多，合計超過5成；以地區別來看，主要落在台北地區，約占65%，其次為中部地區占15%左右；在保戶年齡方面，約八成的被保險人年齡分布在20歲至50歲。

南山人壽 保單 疫情

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