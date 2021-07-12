康和證券公司提名董事全當選 今年上半年EPS 1.15元

康和證券（6016）今(12)日召開股東會，通過去年度財報及配發1.22元的現金股息。受惠於台股彈升，康和證在券經紀、自營、承銷、債券、新金融商品等各項業務皆繳出亮眼成績，去年度合併稅後淨利達到10.63億元，每股稅後淨利1.78元。子公司康和期貨獲利亦連續兩年創下新高，去年稅後淨利達1.12億元。

康和證券今日也進行董事改選，公司派提出的8席董事及3席獨立董事全數，當選八席董事：鄭大宇、馬佩君、張進德、李進生、楊明旺、蔡松坡、陳瓊玲、太明開發；三席獨立董事為：黃添昌、黃秀惠、張耀仁。

康和證券去年合併稅後淨利達10.63億元，每股盈餘1.78元，創下歷史新高紀錄。康和證券表示，新冠肺炎疫情在今年迅速升溫，增加營運難度，但康和將延續穩健經營的策略，聚焦核心事業，並持續提升資訊科技能力，朝向金融科技服務發展。

康和證券今年表現亦維持水準之上，6月自結稅後淨利3.34億元，每股稅後純利(EPS)0.56元。累計上半年稅後淨利達6.83億元，EPS1.15元。康和證券董事長鄭大宇表示，未來將強化公司治理、落實企業社會責任、重視風險控管，在合規遵法的大原則下，持續聚焦於核心事業，精進商品與服務，善用公司營運優勢創造出差異化的資產管理服務，協助客戶作出最完善的投資理財規劃。

鄭大宇說，康和證券秉持為客戶謀求最大利益的經營理念，不斷在金融科技領域深入優化，提升電子交易平台效率及強化數位化功能，期許能朝向「普惠金融」的方向邁進。而康和在資訊科技的深耕已逐漸展現成果，自行研發《交易分派裝置及方法》提高交易效率、善用大數據開發《重大訊息風險預警裝置及方法》，皆取得智慧財產局的發明專利。康和證券表示，將持續深化在金融科技領域的研發，提供客戶更多元化的智能便捷服務。

鄭大宇表示，康和證券以「 誠信、穩健、服務、永續 」為方針，一步一腳印踏實經營，尤其誠信經營是公司營運的最大基石。今年將延續既有優勢，透過專注核心領域來建構多元收入，提升公司營運體質與競爭力，以成為兩岸三地優質金融服務的標竿企業為目標而持續努力。