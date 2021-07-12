兩檔電動車ETF怎麼選？關鍵在這裡

電動車成為下半年投信公司主戰場之一，７月１日有國泰投信1日掛牌的國泰全球智能電動車（00893）上市，富邦投信緊接著在9日宣布富邦未來車ETF也獲准募集。究竟兩檔與車有關的ETF有何不同？從兩檔成分股來看，簡單說是國泰車訴求「精準」對準電動車領域，富邦車訴求「多元」，包含電動車、自動駕駛、分享經濟等。

不管是電動車、智能車或自動車，的確是未來車輛的發展趨勢，順勢帶動相關個股股價。先來比較富邦車、國泰車的歷史回溯績效，根據富邦投信統計，富邦未來車ETF追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數回溯自指數基準日(2016年11月30日~2021年6月30日)以來，漲幅258%，優於同期間NASDAQ及S&P500指數表現；國泰全球智能電動車ETF追蹤的是ICE FactSet全球智能電動車指數，同期間漲幅 295%，國泰智能車勝過富邦未來車。

不過，投資人不能只看過去績效，投資趨勢產業更應該看的是成分股未來展望，才能確保自己的投資方向正確與否。國泰智能車訴求的是全球唯一「高純度」鎖定電動車供應鏈，放眼國內外市場，前三大成分股是特斯拉（Tesla）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD），前兩者的比重都各達15%之多，另外還有不少中國電動車廠，國內標的則以台股供應商為主，例如台達電（2308）。國泰（2882）的ETF團隊主要是認為，若納入傳統車廠，其發展電動車將排擠原有燃油車的銷量，受惠程度可能不如原生電動車廠。

富邦投信的看法與國泰不同，強調看準的是未來移動的發展趨勢，因此不只有電動車，成分股投資範圍較廣。首先，富邦未來車投資的車廠除了新創的電動車廠，還買了很多傳統車廠，其二是很大比重布局在與自動駕駛與其相關技術產業，故半導體類股占比高，其三， 富邦未來車還強調一個國泰智能車沒有的產業「共享經濟」，標的包括Uber 和Lyft。

法人表示，特斯拉未來也將切入共享車，將是Uber強勁對手，屆時兩強相爭的成績可能也將牽動兩檔ETF表現消長。投資人該選國泰車或富邦車端視對車輛產業發展的判斷，是看好創新電動車廠及供應鏈，有機會衝出較高報酬，或是希望一次網羅、均衡布局各種機會。