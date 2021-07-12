檢視三要一沒有 投保防疫保單不NG

國內新冠肺炎疫情尚未趨緩，許多人擔心一旦染疫，重症將導致肺纖維化及器官受損，甚至出現肺臟組織硬化、喪失功能等嚴重問題，連帶國人投保防疫保單意願隨之提升。新光人壽建議，面對不知何時才能平息的新冠肺炎疫情，民眾應以「三要一沒有」來檢視手上的保單，並建構更周全的健康保障。

新光人壽表示，首先「要有短、中、長期醫療準備」。防疫保單為疫情期間推出的商品，多採一年期不保證續保，面對長期不可預期的疫情，以保險期間來看，建議可用一年期商品強化期間防護，十年期或長年期商品打好基礎保障，讓疫情無論進展到何時，都能有全期的保障來從容應對。

其次，「要有實支實付醫療準備」，雖然目前治療新冠肺炎的藥物多有健保給付，但近期國內已有因施打疫苗產生血栓副作用，並自費70多萬元注射免疫蛋白的案例。因此，實支實付醫療險是分攤自費醫療給付的重要險種，即使沒有疫情，都是國人提升醫療品質的重要險種。

最後，「要有重疾長照醫療準備」。觀察國外新冠肺炎重症者曾有肺臟移植的手術案例，屬於重大器官移植手術，重大疾（傷）病險保障範圍有涵蓋；若因肺部纖維化經醫師診斷符合長期照顧險保單條款所列生理功能障礙，則長期照顧險提供一次性及長期性的保險給付，補強因疫情後遺症所致失能的長期保障。

新光人壽提醒，部分商品提供法定傳染病取消疾病等待期的保障，保戶若因罹患法定傳染病所申請的各項醫療理賠金，不受醫療險針對疾病一般設有30日等待期限制，讓保戶的保險保障更加即時。

全台灣持續維持疫情三級警戒，為提升國人更健全的保障，新光人壽也推出「防疫罩安心計畫」，以三款安心防疫罩商品，協助客戶打造安全防護罩。針對已經有健康險的客戶，可透過「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」防疫保單短期抗疫，不但結合法定傳染病住院保障加倍特色，30歲男性1年期保費只要910元，即可享有每日住院最高5,000元日額的保障。

針對年輕族群或住院醫療保障不足的客戶，可以「活力罩」加上10年定期健康險「新光人壽好時光住院醫療定期健康保險」來補強，以30歲男性為例，投保「加強防疫罩」日額1,000元，首年年繳保費只要2,890元，若不幸罹患新冠肺炎，並入住加護病房，30天內，每日理賠7000元；31天以上的部份，每日理賠9000元。假設加護病房住了40天，可獲理賠30.1萬元。

若仍想升級自身防護網，還可以「活力罩」加上終身醫療險「新光人壽活力健康住院醫療終身健康保險」，一年短期抗疫加上終身醫療保障，從年輕到老保障免煩惱。以30歲男性為例，投保「豪華防疫罩」日額1,000元，首年年繳保費只要1萬330元，並建議附加實支實付醫療險附約，減輕醫療自付額的負擔，讓醫療保障更為完備。