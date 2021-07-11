餐飲業慘！國人餐費刷卡年減25% 5月恐寫史上新低

中央微解封地方不同調，餐廳業嘆快活不下去！餐飲業有多慘，從國人刷卡金額分布可以一窺究竟。據聯合信用卡中心公布最新統計顯示，今年4月整體民眾花在餐飲刷卡消費金額只剩183億元，年減25.6%，平均每筆簽單只刷632元。隨著5月本土疫情擴散，中央指揮中心宣布實施三級警戒，餐廳一律不能內用只能外帶，從經濟部公布5月餐飲較4月下滑幅度來看，屆時餐飲刷卡金額恐下探140億元，可能會創下有紀錄以來史上單月最低紀錄。

今年4月原本國內迎來顯著的經濟復甦氣象，包括衣、住、行、育樂、百貨等各行各業刷卡金額普遍都較去年顯著增長40~162%，獨獨餐飲業逆勢年減25%。尤其去年4月基期相當低，正值谷底是金融海嘯以來最慘一個月。但今年就不一樣，金管會公布4月國人刷卡2,349億元是近五年來的同期次高水準，餐飲業原本也該跟著欣欣向榮。

不料從今年3~4月開始餐飲業就受內外利空因素夾擊，先是油料、運費大漲，加上國內受大旱影響，米價創61個月新高，雞蛋等基本食材大漲一波，物價上漲因素讓餐廳成本壓力大增，部份調漲售價因應，變貴了但民眾收入減少又不肯買單或減少出門，因此影響民眾刷卡餐飲消費意願。

從聯卡中心資料顯示，國人4月餐飲業消費只刷了183億元，相較去年同月246.34億元，減少將近63億元。聯卡中心餐飲定義包括食品類、中西餐點、日韓料理及飲食小吃等。

尤其是餐飲類占整體各類刷卡金額合計比重只剩不到9%，跟去年同月國人有將近15%刷卡金額都用在餐飲上明顯衰退。

其實從消費筆數角度來看，今年4月跟去年同期差不多都在2,900萬筆左右，變化不大，但金額卻大減25.6%，顯示民眾不願在餐飲上多消費，平均客單價明顯下降。今年4月平均每筆刷卡金額為632元，跟去年同月每筆849元比，每筆消費就少了217元。今年3月最低時每筆刷卡更只剩600元，若以一家四口計，等於吃一餐每人只肯花150元。

而且這數字還在爆發本土疫情之前，業者一般預料三級警戒衝擊下5月更將雪崩式下滑。以經濟部甫公布5月餐飲業營業額月減23.7%來看，餐飲刷卡金額恐進一步下探至140億元左右，挑戰聯卡中心2014年有紀錄以來最低紀錄，相較去年8月振興三倍券上路最高峰時的329億元，比腰斬還慘。

不過外食餐飲小吃雖然大減，但包含超級市場、便利商店、大型量販的百貨類刷卡金額，卻成長驚人。隨著民眾為安全或省錢在家自煮、買冷凍或即時食品加熱或電商採購增加，讓百貨業4月暴衝刷出將近500億元佳績，年增率162.9%，卻是各類型之冠。

尤其4月百貨類刷卡筆數3,371萬筆，較去年同月增加了2,730萬筆，占國人各類刷卡整體比重亦從去年的6.87%暴增至25.81%，更呈現可觀翻倍成長。