史上首見！國泰金上半年稅前盈餘已賺破千億元大關

驚人！國泰金（2882）今（11）日上午公布自結6月與上半年獲利數字，其中6月稅後純益大賺129.5億元，較今年5月72.3億元大幅增加79%；累計稅前盈餘已達1,041億元，光上半年就賺破千億元大關是金控史上首見。自結累計上半年稅後純益達914.6億元，較去年同期大幅成長180%，累計獲利已超越去年全年水準，每股盈餘為6.65元。上月冠軍富邦金（2881）尚未公布獲利。

國泰金表示，持續受惠經濟復甦及金融市場上行，國泰人壽、國泰證券及國泰投信無論是6月單月及累計獲利皆創同期新高，

其中主要獲利引擎國泰人壽6月獲利及淨值雙創同期新高，是主要貢獻者。自結6月稅後純益114.8億元，較上月倍增，亦較去年同期的65.2億元，有76%年增率；累計上半年稅後純益達775.2 元，較去年同期大幅增長292%，持續刷新歷年紀錄，每股盈餘達到13.18元。

國壽表示，6月獲利主要受惠投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，此外商品布局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。6 月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為 104 億元及 28 億元，皆穩居業界第一。

其中投資方面，伴隨歐美陸續解封，國際景氣穩定復甦，加上財政刺激延續，皆有利資本市場正向發展。台灣本土疫情近期也已見緩和，金融市場表現穩健，國壽金融資產未實現利益6月單月上升430億。

匯率方面，由於美國聯準會不如先前鴿派影響，帶動美元反轉走強，促台幣匯價小幅回貶，加以 CS(currency swap)避險成本相對持於低位，皆有利於壽險公司外匯操作及匯兌損益控管。

此外淨值方面，國壽6月單月亦增加482億，至6月底已超過7,300億元，創下歷史新高，淨值比逾10%以上，6 月 RBC 自結亦超越去年底360%之水準，再創10年新高。國壽強調，面對未來的不確定性，擁有足夠的財務韌性，以緩衝市場波動並維持投資彈性

國泰世華銀行方面， 6 月稅後純益19.4億元，跟5月的19.5億元相當，累計上半年稅後純益122.6億元，較去年同期138.5億元減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升。

國泰世華銀行強調，今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加；在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，國內基金銷

售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長 9%；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至6月底為515 萬張。6月底逾放比率為0.21%，備抵呆帳覆蓋率為 763%，資產品質維持穩健。

其他子公司方面，國泰產險6 月稅後純益2.8億元，亦較去牛1.8億元顯著成長；累計前6 月稅後純益11.2億元，較去年同期微幅減少，主因今年以來大型商業火險賠款金額較去年同期增加所致，但隨著季度累積、業績增加已逐漸降低此影響；核心業務穩定推展帶動簽單保費成長，投資收益亦較去年同期增加。

在核心保險業務上，受惠疫情關係，國泰產險健康傷害險累計保費達 19.7 億元，較去年同期成長49%，主因 5、6 月受疫情爆發影響，民眾投保防疫商品意識提高，致使業績表現突出；另佔比最大之車險保費累計達64.2 億元，年成長8%。

隨台股走高，國泰證券6月獲利再創同期新高紀錄，自結稅後純益2.6億元，較去年1.5億元增加不少；前 6 月累計稅後純益11.3 億元，較去年同期成長 104%，寫下歷年來同期新高紀錄。國泰金表示，受惠國內外股市交易活絡，加上近期台灣投資人開始大規模居家，推升線上證券服務業務量。在台股經紀業務方面，台股 6 月交易金額較去年同期成長 251%，市佔率連續第10 個月創新高，達3.7%；台股定期定額持續高速成長，單月扣款金額續創今年以來新高。

國泰投信6 月稅後純益1.1 億元，同樣較去年同月才5455萬元有近倍數成長；上半年累計稅後純益7億元，較去年同期成長82%，並續創同期新高，為台灣首家管理資產規模破兆元之投信公司，6 月底資產規模達1.2 兆元，穩居市場第一。