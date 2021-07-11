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國泰金前六月稅後純益915億元 創同期新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控（2882）今（11）日公布，今年6月稅後純益129.5億元，累計稅後純益達914.6億元，較去年同期大幅成長180%，累計獲利已超越去年全年水準；國泰人壽、國泰證券及國泰投信單月及累計獲利皆創同期新高；國泰金指出，持續受惠經濟復甦及金融市場上行，使主要子公司有亮眼表現。

國泰人壽獲利穩步前行，獲利及淨值雙創新高：國泰人壽6月稅後純益114.8億元，1至6月累計稅後純益達775.2億元，較去年同期大幅增長292%，持續刷新歷年紀錄，本月投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品布局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，6月初年度保費（First Year Premium）及初年度等價保費（First Year Premium Equivalent）分別為104億元及28億元，皆穩居業界第一。

伴隨歐美陸續解封，國際景氣穩定復甦，加上財政刺激延續，皆有利資本市場正向發展。台灣本土疫情近期也已見緩和，金融市場表現穩健，國壽金融資產未實現利益6月單月上升430億。匯率方面，由於美國聯準會不如先前鴿派影響，帶動美元反轉走強，促台幣匯價小幅回貶，加以CS（currency swap）避險成本相對持於低位，皆有利於壽險公司外匯操作及匯兌損益控管。國壽投資團隊將持續密切關注市場動向，透過靈活調整資產配置，積極掌握潛在獲利機會，同時搭配良好之外匯風險管理，為締造亮麗績效表現而努力。國壽資本水準強健，淨值6月單月增加482億，至6月底已超過7,300億，創歷史新高，淨值比逾10%以上，6月RBC自結亦超越去年底360%之水準，再創十年新高，面對未來的不確定性，擁有足夠的財務韌性，以緩衝市場波動並維持投資彈性。

保險業務方面，由於疫情影響，保險業務員減少外出與客戶接觸互動，為服務客戶讓保障規劃不中斷，國泰人壽於6／15推出「國泰CVX平台」（Cathay Vision Experience）及適合遠距投保的防疫新商品，結合「國泰上上簽」（Cathay FinTouch）電子簽名技術，提供安全、便利的免接觸投保服務，只要一支手機就能投保，截至7／7，新契約遠距投保使用率近25%，件數已超過3.2萬件為業界之首；同時在7／1第六回生命表實施所帶動的效應下，國泰人壽6月初年度保費收入達104億，是唯一突破百億的壽險公司。

國泰人壽 壽險公司

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