益航董座郭人豪5度出脫持股 益航：強化轉投資公司
益航（2601）董事長郭人豪今（9）日再度申報轉讓1.2萬張持股，這是郭人豪今年第五次出脫持股，累計5萬6,150張，一旦全部賣出，郭個人持股僅剩下57張；益航表示，此為董事長個人理財規劃，希望強化集團轉投資公司的發展。
益航表示，此為董事長個人理財規劃，賣股是為了集團內其他公司需求。
益航的事業版圖有航運、百貨、融資租賃、地產開發、金融服務、集團控股中有台境（8476）、通訊業聖馬丁、大禹金融等。
益航主要營收為中國大陸的大洋百貨，占比超過八成；航運業務占營收比重約15.7%，自有船舶經營國際乾散貨運業務，目前有11艘船，一艘為自有船舶，兩艘為Handysize型、三艘為Kamsarmax型、四艘為Supramax型，一艘為Kamsarmax船型。
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