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三商壽陳宏昇人事案獲准 兆元級壽險最年輕總座

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

三商壽（2867）今（9）日輸入公開資訊觀測站，表示新總經理人選陳宏昇人事案已獲金管會保壽字第1100422259號函核准，7月7日正式生效。59年次的陳宏昇應是目前兆元以上大型壽險公司中，最年輕的總經理，

陳宏昇1996年加入三商壽，是其人生第一份工作，自此25年都在同一家公司，一路從基層升上總經理，歷經精算部、商品部主管、財務長，兼管投資、多元通路等職務歷練，在商品開發、業務行銷、投資管理及精算財務都有一定的經歷，是三商壽有計畫培育的接班人才。更擔任過中華民國精算學會理事長及壽險公會理事，也是現任壽險公會監事，可以說是壽險業界年輕一輩中頂尖的專業經理人。

三商美邦人壽董事長陳翔玠表示，陳宏昇是位兼具專業學養與管理實務之全方位人才，由其接任總經理更是公司接班制度的成功體現，相信他能領導全體內外勤同仁在充滿挑戰的大環境持續創造高峰。

陳宏昇也說他未來經營將聚焦三大方向。一是追求穩健成長、提升清償能力 。 厚植穩健的財務體質，符合主管機關要求的各項清償能力指標，以及未來的IFRS 17和ICS順利接軌，將是當前的首要之務。

二是落實公平待客 。「公平待客」的「客」應廣義的包含客戶、員工和股東。信守對客戶的承諾，要優化客戶體驗、提升公司淨值，維護股東權益外，同時也要打造互信、互助、互諒的工作環境，讓員工兼顧工作與生活平衡，為客戶、員工與股東創造更高的價值。

三是專精業務通路。持續以業務員為主的通路發展，在符合公司經營策略下，架構完整的商品線，解決客戶的保險需求。強化行銷及組織發展的E化支援，提升業務生產力，落實招攬規範，維護業務品質。

壽險公司 三商壽 股東

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