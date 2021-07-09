外資大逃殺、新台幣連四貶 匯銀主管：注意這警訊

外資在台北股匯市上演大逃殺，新台幣匯率今（9）日終場貶值5.2分，收28.086元，連四貶並為二個半月新低，總成交量高達18.04億美元。

匯銀主管指出，熱錢今日大賣台股逾400億元後加速撤離，估計一日匯出逾8億美元，令新台幣匯率走勢疲軟；不過，新台幣匯價高掛在28字頭，吸引大量出口商進場拋匯、限縮新台幣匯率貶值幅度，終場僅貶值5.2分，以28.086元作收。

匯銀主管表示，「外資買匯單午後像水一樣不斷湧進，撤出力道很強，但出口商也拋出大量美元，所以新台幣貶幅不是很大。」估計短期內，新台幣匯率將維持27.8~28.2元區間偏貶格局。

對於近日是否還是進場買美元的好時機，匯銀主管分析，除非短期有美元需求，否則目前並非買進美元的最佳時點，理由包括美元利率很低，加上聯準會仍持續放資金，距離實質升息還有一段時間，對美元走勢不利。另外，台灣經濟基本面佳，若外資重返台股，新台幣匯率仍有重返27字頭的機會。

熱錢退場，拖累台北股匯市今日雙雙下挫，匯銀主管指出，國際疫情因變種病毒蔓延轉趨嚴峻，進而促使美股、亞股大跌，加上美債殖利率下挫，顯示國際避險情緒明顯升溫。

另外，中國人民銀行今晚宣布，7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，令市場大吃一驚、頓時耳語四起。

國銀資深交易員指出，「人行此時全面降準很可疑，全球都在談寬鬆貨幣退場，中國卻逆勢加碼寬鬆，市場推測，可能是變種病毒蔓延導致國內疫情生變，或美中關係再度出現變化。」

人行表示，此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元）。