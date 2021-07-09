自住購屋意願不受疫情影響 一銀線上申貸成長逾6成

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

自5月中本土疫情爆發之後，指揮中心宣佈全國防疫三級警戒，日前更確定要再延長至7月26日。有業者發現，在這波疫情中，民眾看房逐漸轉變型態、自住買氣仍然不減，而在選擇在線上辦理房貸、信貸的人數成長也超過六成。

第一銀行表示，全國自5月19日進入疫情三級警戒，線上申貸平台「第e數速貸」使用量相較於三級警戒前增加兩倍，線上申辦房貸及信貸的人數成長也超過六成，顯見疫情下民眾仍有龐大貸款需求，且開始自發性尋找多元申貸管道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前房貸利率低，有利於民眾購屋，5月份五大銀行新承做貸款創今年新高，6月份買賣移轉棟數也登上近九年新高，除了受交屋潮和房地合一2.0新制影響，也顯示自住買氣仍堅，購屋意願不受疫情影響。

另根據台灣房屋內部資料統計，疫情升溫後，台灣房屋官網線上物件點閱量攀升了五成，使用「AI即時帶看」、「即時快問」的比例亦成長四成左右，顯示民眾對於線上看屋、申貸的接受度已大幅提升。

疫情 房貸 買氣

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