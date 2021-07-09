自住購屋意願不受疫情影響 一銀線上申貸成長逾6成
自5月中本土疫情爆發之後，指揮中心宣佈全國防疫三級警戒，日前更確定要再延長至7月26日。有業者發現，在這波疫情中，民眾看房逐漸轉變型態、自住買氣仍然不減，而在選擇在線上辦理房貸、信貸的人數成長也超過六成。
第一銀行表示，全國自5月19日進入疫情三級警戒，線上申貸平台「第e數速貸」使用量相較於三級警戒前增加兩倍，線上申辦房貸及信貸的人數成長也超過六成，顯見疫情下民眾仍有龐大貸款需求，且開始自發性尋找多元申貸管道。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前房貸利率低，有利於民眾購屋，5月份五大銀行新承做貸款創今年新高，6月份買賣移轉棟數也登上近九年新高，除了受交屋潮和房地合一2.0新制影響，也顯示自住買氣仍堅，購屋意願不受疫情影響。
另根據台灣房屋內部資料統計，疫情升溫後，台灣房屋官網線上物件點閱量攀升了五成，使用「AI即時帶看」、「即時快問」的比例亦成長四成左右，顯示民眾對於線上看屋、申貸的接受度已大幅提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言