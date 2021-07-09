國泰金CSR報告書 業界首家揭露SDGs對照確信

國泰金控（2882）今（9）日表示，發布2020年企業社會責任報告書，首度以國泰永續策略三大主軸「氣候、健康、培力」核心架構，揭露國泰永續作為；同時，遵循GRI（Global Reporting Initiative）及SASB（Sustainability Accounting Standards Board）準則，揭露國泰各項重大議題的管理機制、進展作為及相關指標之歷年數據績效等，成為利害關係人檢視國泰一年來努力與成果的最佳媒介。為業界首家揭露永續指標績效及SDGs對照之確信。

國泰金控表示，企業社會責任報告書是檢視自己與對外溝通重要紀錄，因此逐年辨識、研究最佳遵循準則，依據標準訂定策略、規劃、執行，達到預期目標。國泰企業社會責任報告書逐年躍進，2020年為業界首家進行永續績效及SDGs對照，經第三方確信，確立SDGs實質貢獻。日前更發表台灣首本經會計師事務所確信之ESG整合報告書，闡述國泰如何建立管理機制，讓ESG內化成為營運的DNA。

國泰金表示，聯合國自2015年提出17項永續發展目標（SDGs），期待政府、企業、組織等提出多元的解方，以解決全球所面臨的各項危機，亦成為各界發展永續作為的重要指標。國泰金控以各子公司金融核心職能為出發點，尋求經濟發展、社會包容及環境永續的策略共識。為強化國泰永續作為對SDGs之實質貢獻，國泰為業界首家將永續績效與聯合國17項永續發展目標（SDGs）進行對照並經第三方確信之金融業者，以確立國泰投入永續資源對於SDGs的實踐價值。

同時，本報告書更強化ESG績效指標揭露，包括永續金融、環境指標、人力指標、社會指標與治理指標數據等，提供完整的歷年數據揭露，以履行國泰在永續價值上的承諾，並將持續精進。2020年新冠肺炎對於全球帶來巨大衝擊，國泰金控將持續透過ESG堅實組織韌性，創造企業正面影響力量，促進企業與社會共榮共好。