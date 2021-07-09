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用台新Richart App買安達疫苗險 只需199元

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
台新銀行與安達產險合推疫苗險專案，年繳保費只需199元，保障期間限最長可達接種後90天。台新銀行/提供
台新銀行與安達產險合推疫苗險專案，年繳保費只需199元，保障期間限最長可達接種後90天。台新銀行/提供

台新銀行今(9)日表示，考量許多民眾對於施打新冠疫苗趨之若鶩卻又擔心產生不良反應，該行數位品牌Richart今年7月起與安達產險合作「安打疫苗保險專案」，年繳保費只需199元。

全台疫情持續三級警戒，台新銀行的數位金融品牌Richart為滿足民眾防疫需求，與美商安達產物保險台灣分公司推出疫苗險線上投保服務，透過Richart App投保，一張保單就能保障兩劑接種。

安打疫苗保險專案，保障期間限最長可達接種後90天，有助減少民眾外出和群聚的風險，讓金融服務與防疫並進。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，疫情趨勢難以預測，金融服務必須與時俱進，為滿足民眾對於疫苗不良反應保險之需求，Richart積極與安達產險合作，7月推出安打疫苗保險專案。

被保險人20到75歲皆可透過線上投保，保費一年只需199元，保障內容除了一般住院每日3,000元、加護病房住院每次3萬元及30萬元的喪葬補償外，連續住院達五日以上，另提供2萬元住院慰問金。

保險期間內，兩劑疫苗接種都有保障，投保不用等待期，也無需健檢報告，讓民眾用小資保費就能獲得全面防護。

保險 疫苗

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