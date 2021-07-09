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航海王重挫台股收跌204.6點 三大法人賣超471.28億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（9）日開低走低，航運股大跌，玻陶股及鋼鐵股等原物料股齊挫、僅塑膠、百貨、生技等力守紅盤，在電子股、傳產股、金融股齊跌下，終場以17,661.48點作收，下跌204.6點，成交量5,428.11億元；三大法人賣超471.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超417.8億元，投信賣超6.35億元，自營商賣超（合計）47.12億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.81億元，自營商（避險）賣超20.31億元。

台股今日以17,778.12點開低後走低，一度下滑至17,597.46點，航運股收跌8.27%，貨櫃股領跌，長榮（2603）重挫至跌停，萬海（2615）跌9.53%，陽明（2609）跌9.69%，玻陶股跌幅8.09%，傳產股以下跌居多，權值電子股表現也不佳，指數開低走低，終場收17,661.48點，跌幅1.15%，終止周線連七紅，本周大盤指數下跌48.67點。

自營商 台股

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