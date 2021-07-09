英國保誠人壽推美元變額年金 助享富足人生

俗話說「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，面對人生不同階段的需求和風險，民眾可以選擇不同的保險商品組合，以及透過多元資產布局，為各階段目標做好準備，在未知的風險來臨時才能從容應對。尤其進入長壽時代，如何將資產妥善規劃，轉換成源源不絕的被動收入，為退休做好未雨綢繆的準備，已成為關鍵。

綜觀市場上主要流通貨幣當中，美元以其市場流動性佳的特色，成為許多民眾在新台幣以外的首選。根據中央銀行統計，新台幣對美元在6月初創下24年新高，今年來已升值超過2%，吸引不少民眾積極布局美元資產。

英國保誠人壽建議，不論是已持有美元資產、想進行退休規劃，或是未來預計進行海外旅遊等，都可以選擇英國保誠人壽與渣打國際商業銀行強強聯手推出的「保誠人壽樂活美金外幣變額年金保險」，聰明配置中長期外幣資產，以穩健的方式紀律累積財富，將增值後的資產化為穩定現金流，可以支應未來生活所需，或是實踐多元資產配置如海外旅遊等目標，輕鬆享受富足人生。

由於退休後平均餘命拉長，擁有一份穩定的被動收入格外重要，民眾可善加利用現有資金妥善規劃，例如，透過保誠人壽樂活美金外幣變額年金保險，以三年的時間穩健布局美元資產，不但可以分散資金壓力，還可以為將來所需預作準備。

英國保誠人壽樂活美金外幣變額年金保險在每期保費投入時提供特別加值金；若按時繳交保費，於第六保單周年還會有一筆加值回饋金。透過英國保誠人壽全權委託投資帳戶及精選標的，加速提升帳戶價值，讓所投入的資金有效增值。

當年金累積期間屆滿時，保戶可依實際的資金需求，選擇一次領取或設定10年、15年、或20年的年金保證給付期間，擁有更安心的財務保障；此外，年金保證期間屆滿後仍生存可依約繼續領年金，活越久領越多。

對於無暇專注投資理財的客戶，保誠人壽樂活美金外幣變額年金保險透過英國保誠人壽全權委託投資帳戶連結多檔基金標的，藉由專業經理人把關，運用戰略性多元資產配置、動態調整股債比率，追求長期穩定收益，掌握市場動盪下的債息收益與資本利得投資機會，即時貼近市場趨勢，為風險嚴格把關，不用時刻緊盯市場變化，就能打造穩定的被動收入。

以50歲的林先生希望透過保險產品累積財富爲例，投保保誠人壽樂活美金外幣變額年金保險，為自己退休後生活，創造穩定收入來源，擁有一份安心的保障。

投保前期繳費三年，年繳目標保費3萬美元，預設60歲開始領取年金，保費投入時即可享有特別加值金美金600元，第二及第三年持續並按時繳交保費，除二年合計享有特別加值金600美元外，至第六保單周年日時，還將可享有1,650美元的加值回饋金，持續累積資金。

假設林先生60歲時年金累積期滿保單帳戶價值為10萬美元，選擇以20年期年給付方式分期領取年金，林先生每年預估可領取年金美金3,956元。此為第一年年金，其他年度金額請參照商品說明書。

英國保誠人壽用心傾聽客戶在不同人生階段的財務與保障需求，以健康與保障(Health)、子女教育(Education)、資產傳承(Asset)和樂活退休(Retirement)等面向，推出多元產品組合，協助客戶與所愛的家人實現「一起好幸福」的美好人生願景。