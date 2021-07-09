全國農業金庫上半年稅前賺近11億 創新高

受疫情衝擊，經營環境嚴峻，全國農業金庫力抗疫情干擾，上半年的各項營運指標，均較去(2020)年穩定且正向成長，亦連續11年獲中華長期信評twAAA最高評等肯定，整體經營體質穩健。

全國農業金庫今年前六月稅前盈餘10.99億元，年增4.11億元，增幅59.74%，營運績效亮眼。

該公司今年6月底存款餘額7,870億元，較去年底成長5.54%；放款餘額3,274億元，也較去年底成長4.33%。

資產品質方面，6月底逾放比0.21%，較去年底減少0.02個百分點；備抵呆帳覆蓋率786.27%，則較去年底增加116.84個百分點，資產品質良好。

全國農業金庫今年第1季，員工平均獲利貢獻度659.16萬元，全體銀行第二名，公股行庫第一名。

面對新冠肺炎蔓延，全國農業金庫協同農漁會1,171個據點辦理政府各項紓困專案，累計至6月30日，已辦理「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困措施貸款」共核准18萬3,309件，1,014.99億元。

另外，該公司持續推動扶持青農返鄉務農，上半年全體農業金融機構辦理青年從農創業貸款，共1,714件，23.43億元。

《農業金融法》第四條規定，全國農業金庫以輔導信用部業務發展，辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融為任務。

為減輕農漁會因應中央銀行去年降息等營運衝擊，全國農業金庫今年5月董事會通過「利息及業務拓展」補助計畫，將補助農漁會2.62億元。

在減緩降息衝擊方面，以每家農漁會信用部轉存款餘額 0.03%為補助金額，最高補助140 萬元，共計 1.94 億元；其他業務拓展則補助0.68億元。

為提升農業金融機構的整體競爭力，依照董事會決議，全國農業金庫將於今年9月主辦農業金融研討會，包含農業貸款暨資訊整合、農業保險與農民退休儲金、農業創投、國際連結等四大方向，擘劃台灣農業金融未來藍圖，持續肩負起農業金融穩定，協助政府照顧全體農漁民，促進農漁村經濟發展之政策任務。