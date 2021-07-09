盜匪已數位化 陳冲籲：快布局安全憑證單一化

數位時代，犯罪行為有不同的面貌，網路犯罪造成的損失往往遠超過荷槍實彈的實體打劫，行政院前院長、新世代金融機會會董事長陳冲表示，數位時代的搶劫從實體轉進網路，搶的不只是金錢還包括資料，為金融市場的安定，民眾生活的穩定，行政院宜積極規畫「安全憑證單一化 」。

陳冲說，疫情期間他重看了幾部六零年代的007影片，原想重溫年輕時諜報片的緊張刺激，沒想到，雖然仍能感受製作的認真，但劇情編寫乃至演員動作，都顯得口味清淡，甚至有點突梯幼稚，為何? 除了「時空不同」外，最重要的是經典老片少了數位時代的科技。

數位時代的007，已不需要當年的詹姆斯龐德，記得在處理千禧年危機時 ，國際財經媒體就曾有傳神的描述，現在銀行警衛，不要孔武有力的彪形大漢，而要心思細緻的程式設計師。

數位時代，諜報片乃至犯罪行為，都會有不同的風貌。歹徒或劫匪不再是荷槍實彈，帶著balaclava頭套；情報員也不必上山下海、潛入太空，化解危機。

今年6月2日全世界最大的肉品商、在15國擁有150家加工廠、在美國占有20%市場的JBS公司，遭遇網路攻擊，盜匪不搶實物，但卻使肉品巨擘營運停頓，而且許多業務資料都遭封鎖，駭客勒贖相當千萬美元的比特幣，一周下來，廠商無法破解，6月10日支付贖金後，美國肉品供應緊縮，才得舒緩。

其實在一個月前的5月7日，也有另一件震驚全球的勒贖軟體案件，在美國東岸控制8850公里長輸油管的Colonial公司，也遭網路封鎖，管線無法作業，燃油不能輸送，這不僅是民生物資，更是戰略物資，舉國一片譁然，依照歹徒要求支付75枚比特幣（約440萬美元）後解封，不過FBI事後追查，派出現代龐德（幾個電腦Geek），分頭扣回半數款項，才挽回一點面子。

油管公司、肉品公司，早期沒有搶劫問題，就算發生，損失也屬有限，但在數位時代，出現新字Ransomware，不必到現場，也不碰燃油或牛肉，僅憑勒贖軟體，業主就告投降。至對金融機構而言，這種網路犯罪，比傳統的劫案、監守自盜，還要嚴重。2016年，孟加拉央行存在紐約Fed（兩者都是央行）的款項，被駭客移轉至亞洲其他帳戶，損失8100萬美元；2018年，印度Cosmos Bank，被駭客以木馬程式在ATM連續提領15000次，摸走1350萬美元，均是著例。至於其他在存款、或放款帳戶上，利用電腦作業動手腳，更是不時聽聞。

現代的銀行搶案，歹徒的目標，已不只是金錢，還有個資與營業資料，其規模之大，已被摩根大通的老董Dimon形容為「戰爭行為」。台灣金融界向來重視資安，但在業務競爭下，總期望提供客戶更多方便，加上今年純網銀開始營業，近日又有多家電子支付，加入戰局，原本多卡、多憑證、多支付工具的場景，又要強調方便、效率，是否會以安全為代價，實令人憂心。

就現狀言，卡片、平台、支付工具的單一化，一時恐難做到，陳冲說，「安全憑證 」的單一化，就成為可以優先考慮的選項，歐盟上月推出數位身分皮夾（Digital Identity Wallet），預定一年後全歐實施，其概念與前述單一化安全憑證，相去不遠。6月初，國際清算銀行（BIS）公布最新央行數位貨幣報告，文末也提到數位身分對CBDC非常關鍵，也對個資保護非常重要。為金融市場的安定，民眾生活的穩定，行政院對「安全憑證單一化」似宜積極考慮布局。

陳冲說，盜匪已經數位化，現代龐德，就不要再拉著消費者耍弄PPK手槍了！