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搶地潮不再？6月土地交易78億元 創33個月新低

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／永慶房屋提供
示意圖。圖／永慶房屋提供

根據瑞普萊坊市場研究部統計指出，受房地合一2.0、三級警戒影響，今年第2季商用不動交易雖然仍保有241億元的規模，但較第1季衰退44%。上市櫃公司甚至從5月29日到6月9日出現超過一周的交易空窗期。

此外，241億元裡面有超過41億元是關係人交易，等於第2季商用市場的實質成交量直接跌破200億元。

土地方面，雖然土地是防疫、抗通膨的最佳硬資產，今年以來各大壽險、建商仍持續積極布局全台，即便三級防疫管制，土地、地上權標售、公辦都更、聯合開發等各類投資活動，激情不減，溢價率、成交價屢創新高。

但今年全台第2季交易額從去年同期的895億元降到718億元，萎縮2成，而且靠的是4月台中超過200億元的標售撐盤，到了6月只剩78億元，是從2018年9月之後、33個月以來的單月新低。

瑞普萊坊表示，稅改、疫情已經改變投資人的短、中、長期布局商用不動產策略。

短期來看，房地合一稅2.0大幅提高法人短期交易的稅率，再加上高稅率閉鎖期延長，趕著適用舊稅制低利率的案件激增，雙重效應加強轉手需求，再加上不動產交易時間較長，有遲延效果，因此從第二季交易量數據雖僅差強人意，但無法如實反映已經冷卻的市況。

房地合一

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