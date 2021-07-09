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國票金股東會通過增訂特別股條款 往併購之路邁進

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

國票金控今（9）日舉行股東會，討論案全數通過，包括修訂增列國票金資本股份總額內得發行特別股的「公司章程」，並通過盈餘分配案，將配發現金股利0.65元，股票股利0.35元，合計1元。

市場普遍預期，國票金在往併購安泰銀之路邁大步前進。

國票金董事長魏啟林今日指出，樂天銀行純網銀為國票金子公司，未來如果公司有進一步併購發展，會尋求所有子公司之間的綜效。

今日修訂的公司章程，增列國票金資本股份總額內得發行特別股，通過包括國票金控對特別股股息分派，按每股發行價格計算，以年率5%為上限，特別股股東無表決權以及選舉權，除非涉及特別股股東權利義務事項等。

該議案普遍被市場認為，國票金在往併購安泰銀之路邁大步。

因市場法人曾經評估，國配金控如果要併購安泰銀，在考慮符合資本適足率、舉債上限要求等等前提，國票金控設計特別股的可能性偏高。

國票金控該議案說明為，主因是因應國票金未來營運成長資金需求，包括但不限於充實營運資金、提升資本適足率、償還借款或長期策略發展等所需，並考量資金募集方式多元化，將有利於強化資本結構，擬修訂該章程。

國票金6月自結稅後純益5.4億元，累計1至6月稅後純益22.85億元，較去年同期累計數增加53.33%，獲利大爆發，每股稅後盈餘0.79元，6月底每股淨值13.70元。

國票金控 併購 股東會

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