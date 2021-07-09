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新台幣早盤貶值2.1分 一度觸及28.055元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（9）日早盤以28.029元兌1美元，升值0.5分開出；台股早盤以17,778.12點開低，新台幣一度觸及28.055元，貶值2.1分。

美股周四收跌，道瓊工業指數下跌259.86點，跌幅0.75%，收34,421.93點；標準普爾500指數下挫37.31點，跌幅0.86%，收4,320.82點；那斯達克指數下跌105.27點，跌幅0.72%，收14,559.79點；費城半導體指數下跌1.19%，收3,222.81點。

台股早盤開低後一度下滑至17,638.52點，大跌逾200點，新台幣早盤由升轉貶，低點一度觸及28.055元，貶值2.1分，高點為28.01元兌1美元，升值2.4分。

新台幣 台股

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