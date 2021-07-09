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富蘭克林坦伯頓集團：看好基礎建設產業四大優勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美盛凱利基礎建設價值基金 經理人查爾斯·哈米。(富蘭克林投顧/提供)
美盛凱利基礎建設價值基金 經理人查爾斯·哈米。(富蘭克林投顧/提供)
美盛凱利基礎建設價值基金經理人查爾斯·哈米表示，現階段基礎建設具備「股利收益、成長、防禦、及防禦通膨」四大優勢，可列為資產配置的一環。首先，基礎建設資產主要是提供包括水電瓦斯、付費道路及機場等必要服務，這些資產的現金流量多受到法令規範或是長期特許權契約所支持，且營收可跟通膨相連結，不論在景氣循環的哪個階段，基礎建設資產提供投資人追求穩健的股利收益以及股利成長的機會。

此外，在全球積極推動低碳經濟(decarbonization)的趨勢引領下，預期基礎建設類股將是優先受惠此長期成長機會的資產類別。未來幾年將投入龐大的公共及民間資金進行基礎建設資本投資，包括強化輸電網路、安裝充電樁等，意味基礎建設公司的資產規模將成長，並運用這些資產賺取穩健的獲利，進一步創造穩定的股利收益及股利成長。我們預期目前投資的基礎建設公司資產規模將成長8~10%，高於過去長期平均的6~8%。

再者，查爾斯·哈米說，基礎建設資產跟傳統股債資產的連動性低，加上基礎建設提供必要服務、受到景氣循環波動的影響較小，面臨股市震盪環境時，可發揮投資組合中的防禦效果。根據凱利投資統計，全球股市上揚期間，基礎建設收益策略貝他值為0.7，全球股市下跌期間，基礎建設收益策略的貝他值僅有0.42，展現跟漲抗跌的特性。

另一方面，關於現在很多投資人擔心的通膨議題，基礎建設資產透過法規、特許經營權協議或是長期契約，多有成本轉嫁機制，可提供投資人防禦通膨上揚的保護力。

美盛凱利基礎建設價值基金 經理人查爾斯·哈米。(富蘭克林投顧/提供)
美盛凱利基礎建設價值基金 經理人查爾斯·哈米。(富蘭克林投顧/提供)

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