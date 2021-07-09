富蘭克林投顧：政策緊縮短空長多 陸股表現需耐心等待

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺指出，儘管生產者物價指數受到來自供應面中斷的因素推升，但消費者物價指數顯示通膨壓力仍然相當溫和，部分原因為消費者物價指數三成由食品價格組成，整體食品價格反而是面臨通貨緊縮壓力。因此，對於政府是否尋求進一步收緊貨幣政策並不感到悲觀。今年來，官方信貸緊縮已來到一個轉折點，預期貨幣政策進一步收緊的可能性偏低，展望下半年預期信貸成長動能有望回升，這也有望支持股價表現。

黎邁祺說，儘管網路企業正面臨政策加強監管的利空，但中國大陸並非試圖遏制網路平台企業的發展，政策仍然致力推動創新並將繼續為該領域提供支持，中短期內，中國大陸所衡量的主要利害關係人的風險，不僅僅是股東也包含受雇者與消費者。因此，難以避免地會一再看到政府對於特定領域的干預動作，確保整體社會的所有參與者皆能得到公平對待。

在過去五至十年期間，已見過政策監管干預許多行業，雖然可能導致短期成長動能放緩，但長期而言，也是投資人應該關注的，而是有利於產業可持續性成長。整體而言，政府仍然致力於推動創新，而針對反托辣斯、金融科技及近來對於消費者資料保護的政策監管，長期而言，應有助於改善所有利害關係人的權益，監管政策其實也見諸全球其他國家，但投資人似乎過度反應中國的政策動作，導致相關領域股票面臨沉重賣壓。近期見到網路產業股票遭到嚴重拋售賣壓，這也讓該些股票評價水準更具吸引力，團隊應該會藉此機會增加持股。