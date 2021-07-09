疫情三級警戒 信用卡前五月刷卡破兆元 逆勢成長7%

金管會發布最新統計，整體信用卡市場今年前五月刷卡金額累計突破兆元大關，為1.22兆元，年增7.02%，並未因為本土新冠肺炎疫情今年升溫影響。不過，從涵蓋百貨、旅遊、交通類等實體消費來看，相關刷卡額前三大銀行5月相關刷卡額則是合計比4月大減53億元，但因電商、量販採購增加以及勞動節連假遞延牌照稅刷卡效應，使得5月單月刷卡金額達到2,396億元，為今年來單月次高額，推升前五月刷卡金額突破兆元、年增7%多。

金管會統計顯示，至5月底有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,129萬張，總有效卡數約3,340萬張，循環信用餘額約1,028億元，未到期分期付款餘額約1,372億元，當月簽帳金額約2,396億元，較4月增加47億元。金管會銀行局副局長林志吉表示，4月30日因為五一勞動節提前休假影響，保費刷卡因連假效應遞延，因此也增加了5月刷卡額。

他表示，5月中開始進入疫情三級警戒，因此實體刷卡額大行的相關消費刷卡額明顯下滑，但是量販通路因為集中採購還有消費移轉電商等因素，這部分的刷卡額則是有所增加。

金管會也統計5月13家機構發現金卡，放款餘額含催收款約136億元，與上月底相當。電子票證包括4家專營電子票證機構及1家兼營電子票證銀行，總流通卡數約1億4,028萬張，較上月增加94萬張；當月消費卡數約1,104萬張，較上月減少268萬張；當月消費金額約53.4億元，較上月減少13.8億元，儲值總餘額約115.6億元，則較上月略增1.1億元。

電子支付市場現況，至5月底止，計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，包含銀行、中華郵政及電子票證發行機構，總使用者人數約1,353萬人，較上月增加38萬人，當月代理收付實質交易款項金額約77.8億元，較上月增加7.2億元；當月電子支付帳戶間款項移轉金額約44.6億元，較上月增加5.3億元，當月收受儲值款項金額約131.4億元，較上月增加8.9億元，支付款項餘額約53.9億元，較上月增加4.7億元。