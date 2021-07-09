兆豐金加碼採購芒果達5公噸 公股挺果農手筆最大
兆豐金控（2886）向來重視ESG、企業社會責任，長期支持台灣在地農產不遺餘力，此番芒果果忙受疫情三級警戒衝擊影響銷量，兆豐金特別集結旗下兆豐銀行、兆豐票券、兆豐證券、兆豐保險、兆豐資產管理（AMC）、兆豐投信等六家子公司，共同採購5公噸芒果，為台灣農業發展盡一份心力，以實際行動力挺在地農民。
原本兆豐金比照其他幾家公股行庫，以兆豐銀行為主採購3公噸芒果，現又擴及票券、證券、保險等其他子公司，加碼採購芒果力挺果農，使得採購總量增加至5公噸，大手筆勝過其他公股金融機構，以協助紓解芒果產銷失衡，體恤農民辛苦。
兆豐金表示，目前正值台灣芒果盛產期，受到疫情升溫影響，三級警戒持續延長，傳統市場、超市、量販店等實體銷售通路，也因避免群聚及人流管控等因素，消費者買氣不若往年，發生產銷失衡，盛產芒果只能滯留產地，又因今年雨水較少，台南地區芒果盛產更勝以往。
兆豐金控集團此次特別選購台南及屏東地區芒果，各子公司也將採購芒果分別作不同處理、投入公益，其中，兆豐銀行採購芒果將致贈客戶及慰勞於疫情期間辦理紓困專案有功的同仁，兆豐票券則是捐贈芒果給仍在第一線為生計而努力的陽光基金會身障朋友，兆豐證券採購芒果贈予衛福部桃園部立醫院，感謝醫護人員無私的奉獻與辛勞。
兆豐金控集團期望透過支持台灣農友，從事社會公益，善盡企業社會責任，落實ESG。日前兆豐金控已經採購超過50公噸來自高雄及屏東地區的鳳梨，力挺農友，加上此次的5公噸芒果外，近幾年採購過的農產品種類繁多，包括有158公噸香蕉、6萬公斤洋蔥、30公噸高麗菜、10公噸鳳梨、10公噸的芭樂，及2.4噸的斗六文旦，持續展現兆豐力量，直接幫助台灣農民。
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