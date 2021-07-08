快訊

AZ致死333人 國民黨：蔡英文7月催打令變「催命符」

三引擎發威 新光金6月獲利增3.1倍

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

人壽與證券子公司獲利強勁成長，銀行子公司也持續獲利良好，三引擎發威下，新光金控（2888）6月稅後純益37.83億元、年增306.8%，前六月稅後純益134.84億元、年增69.6%，累計每股稅後純益1.03元。

新光金發言人李超儒副總表示，新光金6月稅後純益年增28.53億元，且比5月稅後淨損18.51億元要好，主因人壽子公司6月適時處分股債貢獻獲利，新光人壽6月稅後純益27.25億元、年增456.1%。

李超儒指出，新台幣長年期債券殖利率6月比5月走低0.1個百分點，美國的長年期債券殖利率更是掉了0.17個百分點，債券價格與殖利率呈反比，新壽把握機會實現獲利。股票市場方面，6月國內外主要股市都上漲，也有賺取資本利得的機會。

新台幣對美元6月貶值2.13角、貶幅0.76%，新壽6月底外匯價格變動準備金餘額10億元出頭，相較5月底無大變化。

李超儒表示，新壽的外準金未因新台幣對美元貶值而增加提存，因新壽的外幣資產並非只有美元，新台幣6月對美元貶值，但是對雜幣與一籃子貨幣升值，有外匯評價上的損失。

新壽6月含外準金的影響因素在內，單月匯兌成本20幾億元，算是單月匯兌成本較少的月份。

證券子公司方面，元富證券6月稅後純益6.01億元、年增29.5%，前六月稅後純益22.22億元、年增287.8%。李超儒表示，元富證獲利成長，很大部分來自經紀業務手續費收入成長，前六月年增逾100%。

銀行子公司方面，新光銀行6月稅後純益6.23億元、年增8.5%，前六月稅後純益65.1億元、年增3.7%，除了也有處分股債的資本利得，以及開始有現金股息收入，另外就是淨利息收入因利差擴大而明顯成長，手續費收入也有小幅成長。

李超儒表示，新光銀前六月淨利息收入年增10%左右，手續費收入前六月年增2.3%。

新光金6月稅後純益年增28.53億元，新壽貢獻22.35億元、元富證貢獻1.37億元、新光銀貢獻0.49億元、新光投信貢獻0.01億元，新光金保代則是年減0.01億元，其間短差的4.32億元主要來自未分配盈餘稅的影響。

新光金去年股東常會在6月，按會計原則在股東會通過盈餘分配案當月，認列將近5億元的未分配盈餘稅，去年有這項侵蝕獲利的減項因子，今年因為股東常會在7月舉行，基期影響下，也讓新光金6月獲利較去年同期成長。

新台幣 新光金控 六月

延伸閱讀

緯創6月營收回升 第3季將以顯示器產品表現最佳

宏碁6月營收破300億元 創7年來單月新高

英業達6月營收回升 第3季樂觀但料況難掌握

面板報價走揚 友達6月與第2季營收年增5成

相關新聞

台股收小紅 為何匯市爆量貶破28元？ 匯銀主管解析

熱錢大舉匯出，台北匯市爆量貶值、闖破28元整數大關。受到國際美元轉強、外資抽腿撤離影響，新台幣匯率今（8）日貶值4.1分...

212萬機車族注意 沒保強制險要罰3,000元

金管會8日宣布，還有高達15%、212萬輛機車沒有確實投保強制汽機車責任保險，一旦遭攔檢發現沒有投保，依法將處罰鍰最高3...

中壽新任董座 馬來西亞籍譚碩倫出任

中國人壽今(8)天召開董事會，通過推舉馬來西亞籍Mr. Saloon Tham(譚碩倫先生)擔任中國人壽董事長。中國人壽...

疫情下高風險職業怎麼保？專家：掌握好這屬性險種買就對了！

國內新冠肺炎疫苗自開始接種以來，預計8月底前要完成500萬人接種，只是考量疫苗數量有限，疫苗接種對象有其先後順序，並非人人都能在第一時間接種……；根據衛福部疾管署公布「COVID-19疫苗接種對象優先順序」明列優先接種對象有10大族群，你有排在優先順位裡嗎？疫苗你打得到嗎？本周小花平台為讀者整理接種疫苗先後順序有哪些人？如果你沒有在其中，也無須過於擔憂，建議從個人保障面的觀點出發：「未雨綢繆及早檢視醫療保障缺口並做好完善規劃，讓未來生活更無虞。」

台新銀行@GoGo卡 狂撒外送平台優惠

台新銀行今（8）日表示，該行@GoGo信用卡發行至今，持卡人將近百萬，台新銀以持卡人消費資訊搭配趨勢，篩選出80%持卡人...

中美洲銀行設辦事處 蘇貞昌：凸顯我國國家主權地位

行政院今舉行院會，會中臨時動議通過「中美洲銀行在台設立國家辦事處過程及未來規劃」。行政院長蘇貞昌表示，該辦事處從7月6日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。