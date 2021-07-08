三引擎發威 新光金6月獲利增3.1倍

人壽與證券子公司獲利強勁成長，銀行子公司也持續獲利良好，三引擎發威下，新光金控（2888）6月稅後純益37.83億元、年增306.8%，前六月稅後純益134.84億元、年增69.6%，累計每股稅後純益1.03元。

新光金發言人李超儒副總表示，新光金6月稅後純益年增28.53億元，且比5月稅後淨損18.51億元要好，主因人壽子公司6月適時處分股債貢獻獲利，新光人壽6月稅後純益27.25億元、年增456.1%。

李超儒指出，新台幣長年期債券殖利率6月比5月走低0.1個百分點，美國的長年期債券殖利率更是掉了0.17個百分點，債券價格與殖利率呈反比，新壽把握機會實現獲利。股票市場方面，6月國內外主要股市都上漲，也有賺取資本利得的機會。

新台幣對美元6月貶值2.13角、貶幅0.76%，新壽6月底外匯價格變動準備金餘額10億元出頭，相較5月底無大變化。

李超儒表示，新壽的外準金未因新台幣對美元貶值而增加提存，因新壽的外幣資產並非只有美元，新台幣6月對美元貶值，但是對雜幣與一籃子貨幣升值，有外匯評價上的損失。

新壽6月含外準金的影響因素在內，單月匯兌成本20幾億元，算是單月匯兌成本較少的月份。

證券子公司方面，元富證券6月稅後純益6.01億元、年增29.5%，前六月稅後純益22.22億元、年增287.8%。李超儒表示，元富證獲利成長，很大部分來自經紀業務手續費收入成長，前六月年增逾100%。

銀行子公司方面，新光銀行6月稅後純益6.23億元、年增8.5%，前六月稅後純益65.1億元、年增3.7%，除了也有處分股債的資本利得，以及開始有現金股息收入，另外就是淨利息收入因利差擴大而明顯成長，手續費收入也有小幅成長。

李超儒表示，新光銀前六月淨利息收入年增10%左右，手續費收入前六月年增2.3%。

新光金6月稅後純益年增28.53億元，新壽貢獻22.35億元、元富證貢獻1.37億元、新光銀貢獻0.49億元、新光投信貢獻0.01億元，新光金保代則是年減0.01億元，其間短差的4.32億元主要來自未分配盈餘稅的影響。

新光金去年股東常會在6月，按會計原則在股東會通過盈餘分配案當月，認列將近5億元的未分配盈餘稅，去年有這項侵蝕獲利的減項因子，今年因為股東常會在7月舉行，基期影響下，也讓新光金6月獲利較去年同期成長。