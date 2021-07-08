212萬機車族注意 沒保強制險要罰3,000元

金管會8日宣布，還有高達15%、212萬輛機車沒有確實投保強制汽機車責任保險，一旦遭攔檢發現沒有投保，依法將處罰鍰最高3,000元，提醒百萬機車族趕快投保。

金管會官員指出，依強制汽車責任保險法第6條規定，汽、機車所有人有投保該強制責任險並維持其有效性的義務。

依據統計資料顯示，約有15%、212萬輛的機車未確實投保強制險，為提升機車投保率，金管會已責成保險公司，於保險期間屆滿30日前通知車主續保。為利保險公司正確寄送續保通知，金管會提醒民眾如有住所、居所或營業地址變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜。

金管會表示，車主如有投保此險，在發生汽車交通事故時，在本法規定的給付範圍內，即每一人死亡給付、失能給付及傷害醫療費用給付的金額合計最高220萬元，可將賠償責任移轉由保險公司承擔，以減輕車主的經濟負擔。如遭攔檢發現未投保，則會依法處以罰鍰1,500元至3,000元。