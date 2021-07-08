國銀前五月海外分行獲利下滑 稅前盈餘貢獻比跌破1成

歐美歡慶解封，電子、航運業拉貨、運價調漲熱騰騰，但是國銀的海外分行獲利仍是「淡淡5月天」。根據金管會8日發布統計，整體國銀不計入國際金融業務分行（OBU）的純海外分行，包含中國大陸分行在內，合計前五月稅前盈餘132.6億元，對整體國銀稅前盈餘貢獻比重跌破一成，剩下9.1%。

即使加計OBU後，廣義的海外獲利貢獻比，也低於四成，為35.5%。

金管會公布整體國銀5月稅前盈餘，5月單月為255.9億元，比4月、去年同月均衰退，累計前五月全體國銀稅前盈餘為1,456.3億元，年增率5.1%。從獲利結構看，國內總分行前五月賺939.3億元，年增16%，比重64,5%，OBU加中國大陸與海外分行合計賺517億元，年減11%，比重35.5%。進一步分拆來看，OBU的年衰退幅度12%多，是影響海外獲利下滑的關鍵，因為國銀海外獲利向來以OBU為主幹，單純海外分行的貢獻相對低，中國大陸分行衰退幅度大但金額影響則小得多，中國大陸以外的海外分行獲利，年減幅度與金額則是最小，基本延續去年疫情全球爆發後的低迷狀態。

金管會銀行局副局長林志吉分析，國銀前五月OBU獲利衰退，主因放款減少使利息淨收益大幅下滑，比去年同期少了67.8億元，今年國際疫情雖趨緩，但企業放款需求不會立刻回復，而是緩步回升。

銀行企金主管指出，如以放款量來看，雖然有些特定區域的海外分行放款量今年成長不錯，但是海外放款的利差從去年以來就急遽下滑，雖然還是比國內高，但比起以往的利潤空間卻是差很大，且有少數特定海外分行獲利看起來成長幅度高，但實際的獲利數字多不了多少，因此整體海外分行獲利數字難有起色，若要有較顯著的增減，多半是看提存呆帳尤其當月或去年同月有沒有發生特定案件呆帳而定。

至於國內總分行的獲利變化，5月單月稅前盈餘降到255.9億元，月減15.5%、年減6%，則是主因台股大跌影響投資收益所致，但累計前五月國內總分行稅前盈餘939.3億元，則是年成長16%，與利差回穩、放款成長帶動利息淨收益增加，以及資本市場熱絡使財管等手續費收入增長等貢獻。