富邦投信申請全球基因免疫生技指數資格認可

臺灣證券交易所表示，富邦投信今（8）日遞件申請「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數（NYSE® FactSet® Global Genomics and Immuno Biopharma Index）」資格認可，是投信公司今年第5件ETF標的指數資格認可申請案。

根據送件資料顯示，「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數（NYSE® FactSet® Global Genomics and Immuno Biopharma Index）」由ICE Data Indices， LLC所編製及維護。

該指數涵蓋全球43個國家，經市值及流動性篩選後，以Factset產業分類系統挑選出基因免疫生技相關成分股，再計算各家公司綜合關係關鍵字分數，選取前50檔組成指數，現有成分股計49檔。

證交所表示，目前上市ETF總計121檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。