上海商銀增1員工確診 分行已全面清消

國內新冠肺炎疫苗自開始接種以來，預計8月底前要完成500萬人接種，只是考量疫苗數量有限，疫苗接種對象有其先後順序，並非人人都能在第一時間接種……；根據衛福部疾管署公布「COVID-19疫苗接種對象優先順序」明列優先接種對象有10大族群，你有排在優先順位裡嗎？疫苗你打得到嗎？本周小花平台為讀者整理接種疫苗先後順序有哪些人？如果你沒有在其中，也無須過於擔憂，建議從個人保障面的觀點出發：「未雨綢繆及早檢視醫療保障缺口並做好完善規劃，讓未來生活更無虞。」

2021-07-08 14:30