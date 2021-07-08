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上海商銀增1員工確診 分行已全面清消

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

國內新冠肺炎雖逐漸趨緩，不過第三級警戒將延期至7月26日，上海商銀（5876）今（8）日接獲通知，證實台北市的分行一名員工確診，該員工經辦存款業務，上班均依規定全程佩戴口罩，目前該名員工正依照衛生主管機關指示進行相關治療。

上海商銀表示，為保護員工健康，在接獲通報當日，立即採取各項緊急處置措施，包括立即針對分行完成全面清潔與消毒作業，並通知相關接觸同事居家上班，並做好自主健康監測，此外，該行也啟動防疫應變機制，維持分行的正常營運。

上海商銀也表示，該行審慎因應嚴峻的疫情已強化防疫管理，實施異地備援辦公及分組居家上班，採用視訊會議，並建立分行備援機制與客戶分流，暫停業務人員實地拜訪客戶等措施，營業櫃檯並加裝透明隔板，配發櫃員護目鏡，也為員工投保防疫保單，同時加強環境消毒作業，該行將持續關注疫情變化滾動式精進各項防疫措施。

上海商銀 疫情

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