海外據點首例 第一銀行倫敦分行大樓獲英綠建築標章

第一銀行ESG（環境、社會、治理）表現深受國內外高度肯定，並積極改造海內外行舍成為節能綠建築，海外倫敦分行大樓，依當地英國BREEAM系統規範評估改善後，正式取得綠建築標章，不僅是第一銀行海外首座綠建築大樓，更是臺灣海外金融機構大樓首例。

為達成全球自有行舍大樓改造綠建築目標，第一銀行積極將位於倫敦金融中心，屋齡31年、9層之自有商辦大樓，於2018年進行改造，今年依BREEAM系統規範取得綠建築標章；第一銀行目前全行共計30棟綠建築，其中27棟鑽石級綠建築為國內企業之冠。

隨著全球碳排放大量增加，氣候變遷加劇，如何減碳成為重要課題，而建築物為都市中產生碳排最高之設施，故英國於1990年率先公布BREEAM綠建築認證系統，為世界最早的建築物環境評估方法，以評估作為建築物生命週期之減量控制，其九大面向評估指標，分別為能源、管理、健康和福利、交通運輸、水的消耗和效率、材料、廢棄物、土地利用與生態、污染等議題，以判定建築物達成指標之情形，據以核發綠建築標章。

第一銀行表示，倫敦分行大樓改造期間困難重重，除僅能利用夜間及假日施工外，尚要忍受環境之不便，慶幸的是與租戶達成改造共識，說明該案對減碳之有益，從排斥到願意並共襄盛舉，歷經2年施工及英國當地疫情封城影響，可見標章得之不易。

值得一提的是，倫敦分行大樓除為第一銀行海外首座綠建築大樓外，國內29棟綠建築中，更打造屋齡近百年的宜蘭分行行舍，成為全臺第一棟鑽石級古蹟綠建築，也說明第一銀行在改造全球綠建築目標政策上，不分海內外及建物時間長短，一同為減緩氣候變遷決心而努力。