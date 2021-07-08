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分析公司：大陸打壓在美上市陸企將引發新一輪賣空潮

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸對在美上市的大陸公司打壓可能會引發在香港和大陸公司新一輪的賣空潮。 （圖／取自新浪網）
大陸對在美上市的大陸公司打壓可能會引發在香港和大陸公司新一輪的賣空潮。 （圖／取自新浪網）

據分析公司S3 Partners說，大陸對在美上市的大陸公司打壓可能會引發在香港和大陸公司新一輪的賣空潮，之前空頭在今年早些時候被迫出脫部分倉位。

路透報導，S3 Partners的預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky在一份報告中指出，今年做空這類股票的規模已從506億美元降至435億美元，空頭浮動比例從5.67%降至3.81%，反映出在1月和2月市場反彈後，部分虧損的空頭出脫。

然而，押注股市未來下跌的空頭今年整體獲利，顯示在上周大陸頒布打擊措施後，對沖基金和其他投機者現在有押注更多下跌的空間。

Ihor Dusaniwsky說：「我們預計會有更多的賣空行為，以及空頭回補的減少。」

大陸市場監管機構7日對包括滴滴全球、騰訊和阿里巴巴等在內的多家大陸互聯網公司處以罰款，因未能提前上報合併及收購交易以獲批准。

滴滴股價又下跌了4.3%，6日該股跌幅接近20%，之前大陸監管機構下令下架滴滴打車App，幾天前該公司剛在紐約證券交易所上市籌資44億美元（約新台幣1245.2億）

BCA Research分析師表示，全球投資者將不得不在大陸巨大潛在市場的吸引力與官員們可能大筆一揮就能改變企業前景的可能性之間取得平衡。

阿里巴巴 新台幣

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